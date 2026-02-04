Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
La salud de Juanito se complica
La familia vive uno de sus momentos más delicados con el empeoramiento repentino de Juanito, cuya situación médica abre la puerta a un diagnóstico grave que mantiene en vilo a su entorno más cercano.
Después de mostrar signos de recuperación, Juanito vuelve a empeorar de forma alarmante. La fiebre persistente y su estado general preocupan seriamente, hasta el punto de que la opción de una meningitis empieza a cobrar fuerza en Sueños de libertad.
Begoña y Gabriel afrontan horas de máxima angustia mientras esperan una confirmación médica.