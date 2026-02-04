La salud de Juanito se complica

Después de mostrar signos de recuperación, Juanito vuelve a empeorar de forma alarmante. La fiebre persistente y su estado general preocupan seriamente, hasta el punto de que la opción de una meningitis empieza a cobrar fuerza en Sueños de libertad.

Begoña y Gabriel afrontan horas de máxima angustia mientras esperan una confirmación médica.