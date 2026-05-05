Al Otro Lado
Carlos Alsina, sobre la vuelta de Borja Sémper de su lucha contra el cáncer: "No escarmienta"
El periodista de Onda Cero abordaba con humor el regreso a la actividad política de Sémper. Alsina no dejaba de lado la más rabiosa actualidad y también mostraba prudencia a la hora de valorar la presunta intervención de la fiscal general del Estado en el caso Mascarillas, en el que la petición de pena para Víctor de Aldama se mantiene pese a colaborar con la Justicia.
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Borja Sémper protagonizaba un desayuno la mañana de este martes para hacer oficial su vuelta a la actividad política. Tras meses luchando contra el cáncer, el diputado del Partido Popular regresa con fuerzas recuperadas después de unos diez meses ausente por encontrarse en tratamiento.
Los mensajes de bienvenida han llegado desde todo el espectro político, destacando, entre otros, el que dedicaba el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián. Y es que a ambos les une una buena amistad pese a separarles un océano de ideología.
"Una página muy dolorosa"
Sémper definía como difícil la última etapa que ha dejado atrás para quitar protagonismo de su vida a la enfermedad, de la que aún no estaría totalmente recuperado, pero manifestaba regresar para cambiar el Gobierno, evitando caer en insultos ni 'el barro'. Carlos Alsina conoce de primera mano los malos momentos que ha atravesado el político en su batalla contra el cáncer: "Es una página muy dolorosa, (…) Todo lo que ha tenido que pasar hasta llegar a este día no es nada fácil. Físicamente ha habido momentos muy complicados".
Alsina manifestaba sentir un gran aprecio por el portavoz nacional del PP y felicidad por su vuelta. Y a la buena nueva se sumaba la sonrisa del presentador de Más de Uno, que tiraba de humor para celebrar la reincorporación de Sémper: "Ha vuelto a la actividad política porque no escarmienta, qué le vamos a hacer".
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