Borja Sémper se reincorpora al Comité de Dirección del PP tras superar el cáncer

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha incorporado este lunes al comité de dirección del partido, tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea política para tratar el cáncer de páncreas que padecía.

El PP ha difundido este lunes unas fotografías en las que aparece el político ovacionado por sus compañeros, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Diagnosticado de cáncer de páncreas

Fue el pasado 14 de julio cuando el recién reincorporado anunció que se veía obligado a reducir sus tareas políticas tras haber sido diagnosticado de un cáncer de páncreas que necesitaba de tratamiento médico.

Ya en el mes de enero de este mismo año se le pudo ver en la reunión del comité de dirección del PP, aunque todavía no volvía a formar parte de él porque tenía pendiente parte del tratamiento.

Reincorporación progresiva

Ahora, Sémper vuelve oficialmente a su cargo político. Lo hace días después de las declaraciones que dio el pasado jueves para 'El Hormiguero', en las que afirmaba que estaba "libre" y, también afirmaba haber pasado "cosas muy malas y muy feas".

Sin embargo, la rueda de prensa semanal de este lunes en Génova no la ofrecerá el portavoz popular en el Parlamento Vasco, sino que comparecerá el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo.

Se espera que la reincorporación de Sémper sea progresiva hasta que asuma sus cargos como portavoz nacional y vicesecretario de cultura del Partido Popular.

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