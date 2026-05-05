Sole Giménez recuerda su infancia: "Empecé cantando en la iglesia de mi pueblo"

Sole Giménez fue una de las grandes protagonistas de la tercera gala de esta edición de Tu cara me suena. No sólo porque se llevó la victoria, si no porque se emocionó imitando a uno de los grandes referentes de su vida.

"Me han marcado grandes artistas que lo he hecho ha estado coloreado por esas voces", nos ha contado Sole Giménez al pensar en todos esos cantantes que le animaron a dedicarse a esto.

Con respecto a la primera vez que se subió a cantar a un escenario o que actuó delante de un público, Sole nos ha confesado que fue con 11 años y en la iglesia de su pueblo: "Estábamos entre amigas haciendo un coro y a mí me tocó ponerme de solista". ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!