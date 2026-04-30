Borja Sémper reaparece con su regreso político: "La política es algo mas serio como para tener políticos o ministros tuiteros"

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, retoma su actividad pública este jueves con una intervención televisiva en el programa El Hormiguero, lo que supone su primera aparición mediática tras un periodo alejado de la primera línea política.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Sémper ha resumido su situación actual: "Han sido 10 meses duros, ahora ya estoy limpio". El dirigente ha explicado que el diagnóstico llegó tras someterse a una revisión médica a la que acudió por insistencia de su entorno familiar. "Mi mujer me pidió que hiciera los chequeos que había dejado de hacerme", ha señalado, reconociendo que ese paso fue determinante.

Sémper ha explicado que durante su trayectoria ha evitado trasladar al ámbito público discusiones surgidas en internet. "Yo siempre decía no hablo de eso", ha señalado, en referencia a contenidos publicados en redes. A su juicio, estos espacios "manchan" el debate político y alejan a los representantes de los problemas reales.

La política es un circo

El dirigente popular ha sido crítico con la evolución del discurso político. "La política es un circo", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado "recuperar cierto valores de respeto". En su intervención ha insistido en la necesidad de volver a un debate basado en el rigor y la discrepancia, sin recurrir a etiquetas ni descalificaciones. "Que vuelve a respetar la política y que volvamos a hablar de una manera razonable", ha defendido.

Sémper ha vinculado esta situación con la desconexión entre dirigentes y ciudadanía. "La gente no puede acceder a una vivienda, le cuesta llegar a fin de mes", ha recordado, cuestionando que el foco del debate se centre en cuestiones internas. "Déjennos en paz", ha añadido en relación con las discusiones políticas alejadas de la realidad social.

Además, también ha explicado su decisión de integrarse en el equipo de Alberto Núñez Feijóo. "La primera vez que Feijo me dijo de pertenecer a su equipo, le dije que no, pero ya la segunda dije que sí", ha relatado, asegurando que el actual líder popular es "el hombre idóneo para cambiar la política de España".

Sémper, ha centrado su intervención en la necesidad de cambiar el enfoque del debate político. Durante la conversación con Pablo Motos, ha subrayado que su interés no está en confrontar con el presidente del Gobierno, sino en explicar la alternativa de su partido.

Sémper ha defendido que el proyecto del PP debe atraer apoyo por su propuesta política. Ha señalado que muchos ciudadanos votan por rechazo, pero ha insistido en que su objetivo es que lo hagan "porque le gusta Feijoo porque le gusta la alternativa que presenta el Partido Popular". En este sentido, ha descrito el contexto actual como un escenario de "desafección" y de desconfianza hacia la política.

Una política para los ciudadanos

El dirigente ha vuelto a cargar contra el tono del debate público. "La política es un circo", ha afirmado, y ha defendido un modelo basado en la gestión y la responsabilidad. En su intervención ha puesto en valor la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo, destacando su experiencia de gobierno. Ha recordado que logró mayorías en Galicia y lo ha definido como "un nombre normal" que ha gobernado en un entorno diverso.

Sémper ha insistido en que quienes acceden al poder deben hacerlo para todos los ciudadanos. A su juicio, el actual clima político ha normalizado comportamientos que considera alejados de esa idea, y ha defendido recuperar una práctica institucional centrada en resultados.

La prioridad nacional

Además, ha abordado el auge de nuevas formaciones políticas, señalando que fenómenos como el apoyo a Vox responden a un contexto de incertidumbre y falta de respuestas. "Son fenómenos mucho más complejos", ha indicado, en referencia a la dificultad de simplificar ese voto.

Sobre el debate migratorio y el acceso a servicios públicos, ha defendido la existencia de requisitos como el empadronamiento o la contribución previa. Ha subrayado que estas condiciones no deben depender del origen y ha reivindicado una posición basada en la compatibilidad entre derechos y sostenibilidad del sistema. "Todo somos seres humanos", ha señalado, insistiendo en la necesidad de abordar este debate con "serenidad y tranquilidad".

En relación con la denominada "prioridad nacional", Sémper ha intentado matizar su posición y diferenciarla de otras interpretaciones. Ha explicado que existen precedentes administrativos que fijan requisitos para acceder a determinados servicios públicos. "Para poder optar a una VPO se exigía unos requisitos de estar o al haber estado empadronados en la ciudad durante tres años", ha recordado, en alusión a su etapa en el Ayuntamiento de San Sebastián.

A partir de ese ejemplo, ha defendido que el acceso a recursos públicos puede estar condicionado por criterios objetivos vinculados a la contribución previa. Ha insistido en que estos requisitos no deben establecerse en función del origen de las personas, sino de su relación con el sistema. "Da igual tu origen donde hayas nacido, todo somos seres humanos", ha afirmado.

El portavoz popular ha rechazado posiciones que, a su juicio, simplifican el debate. Por un lado, ha criticado propuestas que plantean una apertura sin condiciones, y por otro, aquellas que abogan por restricciones absolutas. En su opinión, la clave está en encontrar un equilibrio que permita garantizar los servicios públicos y, al mismo tiempo, reconocer la realidad de quienes llegan buscando mejores condiciones de vida. "No hablamos con serenidad y tranquilidad de estos debates", ha asegurado, subrayando que se trata de una cuestión de carácter global que requiere un enfoque más amplio y menos polarizado.

Un diagnóstico inesperado

Según ha relatado, la enfermedad fue detectada de forma temprana durante una prueba rutinaria. "Este chequeo, afortunadamente me detectó un tumor cancerígeno en el páncreas en un estadio en el que se podía operar", ha afirmado. Sémper ha insistido en que esa detección precoz fue clave para poder afrontar el tratamiento.

El político ha descrito el proceso posterior como complejo tanto en el plano físico como emocional. "Fue un tratamiento muy duro" y ha reconocido que durante semanas tuvo la sensación de que la situación no le afectaba directamente. "Yo tenía la sensación de que estamos hablando de otra persona y no de mí", ha explicado.

Además, ha reflexionado sobre el impacto personal de la enfermedad y el proceso de asimilación. "Todo lo que queríamos sólido es débil y frágil", ha señalado, destacando también una idea que, según ha indicado, le acompañó durante ese tiempo: "La salud es el silencio del cuerpo".

Confianza en la Justicia

Durante su intervención, ha señalado que no le corresponde valorar los casos en curso, pero sí exigir que se investiguen. "Yo quiero que sea alguien se salta la ley pague por lo que hizo y pague bien", ha afirmado, defendiendo que este criterio debe aplicarse sin distinción.

Sémper ha criticado que se cuestione a los jueces en función de a quién investigan. "Lo que no puede ser es que jueces que investigan a la familia del presidente del gobierno es que tienen interés políticos", ha señalado, en referencia al debate público sobre algunas investigaciones.

El dirigente popular ha recordado episodios pasados que afectaron a su partido y ha defendido que asumieron sus consecuencias. "El Partido Popular políticamente pagó su factura", ha indicado, aludiendo a la pérdida de apoyo electoral tras casos de corrupción.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, subrayando la gravedad de sus afirmaciones. "Yo conozco a nadie que se autoinculpe gratuitamente", ha señalado, aunque ha insistido en que será la Justicia la que determine los hechos.

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