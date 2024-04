Carlos Alsina, sobre el informe de insultos al ministro Óscar Puente: "Sigo sin entender qué utilidad tiene para los ciudadanos"

A propósito del elevado número de elecciones que está atravesando la democracia española en estos meses. Tras las elecciones gallegas, ante los inminentes comicios en el País Vasco, que estarán seguidos por los catalanes, Carlos Alsina comenzaba su intervención con cierta ironía: "¿Cuándo no hay elecciones en España?"

Después de las vacaciones de Semana Santa, el periodista Carlos Alsina retomaba con fuerza el lunes los mandos del programa, con una entrevista de gran repercusión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, y que llena de titulares la prensa de este martes.

Insultos de la prensa

Uno de los puntos de la entrevista que más reacciones generaba era el momento en que el ministro explicaba que había solicitado un informe recopilando lo que consideraría su equipo como insultos, que recibiría por parte de algunos medios. Estos hechos suscitaban un debate sobre si sería procedente destinar medios públicos a ese propósito y Alsina aseguraba sentirse sorprendido: "Me sorprende que se destinen recursos públicos del ministerio a una labor que no entiendo qué utilidad tiene. Sigo sin entender qué utilidad tiene para los ciudadanos. Aunque el ministro diga que sí la tiene, por lo menos para él".

"Soy muy contrario a los insultos"

El mismo lunes, Óscar Puente difundía un informe preliminar de la lista elaborada por su gabinete, en el que, como reconoce el periodista, verdaderamente se recogen "claros insultos", expresando al respecto: "Yo soy muy contrario a los insultos, sobre todo al insulto físico. Descalificar a las personas en función de qué aspecto tienen, si se mueven de determinada manera [...] No va conmigo. No es un estilo que me guste".

"'Hooligan' del Sanchismo"

El presentador proseguía su intervención mencionando que otras de las expresiones recogidas en dicho informe, no las consideraría insultos: "Hay expresiones que no considero sean insultantes. Llamar a Óscar Puente, 'hooligan del Sanchismo'... Creo que debería recibirlo como un mérito", aseguraba entre risas.

El periodista no entra a valorar sobre si lo que se dice entra o no en la libertad de expresión, pero sí recuerda las formas y maneras del ministro en otras ocasiones: "Él sostiene que no insulta, que lo que hace es describir, o retratar, poner a sus adversarios delante del espejo".

Entendiendo que podría ser contradictorio, Alsina recordaba entonces a las palabras que utilizaba el ministro puente para referirse a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, al que definía como 'testaferro con derecho a roce', y por las que se excusaba aludiendo al sarcasmo.

"Se le va un poquito la mano"

Carlos Alsina continuaba explicando su sorpresa por las denuncias públicas del ministro de supuestos insultos dado que "su estilo tampoco es...", frase que dejaba abierta, y que podría ser completada con 'exquisito'. Mencionaba a continuación un debate interno en el partido socialista, en 2017 en plena batalla entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. En aquel acto, el ahora ministro haría alusión a la política de la andaluza de la siguiente manera: "Es mejor mirar de reojo a la izquierda que poner el culo en pompa a la derecha". Frase que permanece en la memoria de la senadora socialista y provocaba sus risas, dedicando también unas palabras a su compañero de partido: "Yo ya la superé, y sea dicho que ha sido un buen alcalde de Valladolid, lo que pasa que con el dedillo en el Twitter... Se le va un poquito la mano".

Finalmente Alsina sentenciaba que hace bien Óscar Puente "en pedir que no se insulte", pero al mismo tiempo, también invitaba al ministro a predicar con el ejemplo y no sólo en lo que a utilizar estrictamente insultos se refiere, sino "en la manera de conducirte", partiendo una lanza por "la buena educación dentro de la discrepancia política", lanzando una pregunta al aire: "¿Porqué hay que despreciar al adversario ?".