Óscar Puente amenaza con tomar medidas contra Ouigo por "competencia desleal" y perjudicar a Renfe

Con la cuenta de los meses que lleva a manos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente da una entrevista a Onda Cero donde ha tratado temas como la Ley de Amnistía, el caso Koldo o la que ha calificado como "competencia desleal" de la empresa francesa Ouigo. Esto último ha provocado unas duras declaraciones del ex alcalde de Valladolid que asegura que se están estudiando distintas fórmulas, incluso la de acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por lo que considera "prácticas profundamente desleales" de la empresa ferroviaria francesa Ouigo en el mercado de la alta velocidad. Un mercado donde compite directamente con otros operadores como Renfe.

Puente explica que en España se implantó una competencia sana en relación al mercado ferroviario con la entrada de compañías italianas y francesas. "Una competencia sana que se convirtió en una guerra propiciada por la francesa que está vendiendo por debajo de coste". Asegura que Ouigo "lleva pérdidas desde el inicio", concretamente el representante de la cartera ministerial asegura que han tenido una pérdida de 40 millones al año.

"Con su comportamiento, Ouigo ha arrastrado a resultados muy malos en corredores que eran muy rentables". Se asegura que la liberación de este mercado ha aumentado la oferta y ha disminuido los precios pero "a un nivel insostenible para las tres. La competición tiene que permitir que las tres empresas no tengan pérdidas", señalan.

Debido a esto, Puente manifiesta la inminente subida de precios de que las empresas como Ouigo: "La subida de precios se va a producir de manera indefectible, porque la operadora francesa tendrá que subirlo si no quiere seguir arrastrando esas pérdidas después de 10 años que tiene comprometidos".

"Mi trabajo es defender a Renfe"

Óscar Puente ha señalado que ya se han comenzado a estudiar las medidas que se consideran posibles para frenar lo que considera "competencia desleal" y entre ellas está la posibilidad de ir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con el objetivo de frenar esta situación: "mi trabajo es proteger a Renfe, porque eso es defender el transporte público español".

También ha alegado que las medidas para combatir esto han comenzado por hacer público el problema y seguido de hablar con el gobierno francés ya que esto no se solo se está produciendo este problema sino que también existe la traba de que está siendo "tremendamente complicado" que Renfe entre en Francia: "no hay equiparación en las condiciones en la que Ouigo ha entrado en España con las que nosotros tenemos en Francia", acusa y añade que "el otro día con cierto recochineo, alguien que representaba a la empresa francesa nos decía que nosotros no entramos en Francia porque vamos con un material de Talgo que hay que homologar y demás. Pero nosotros ya llevamos tiempo trabajando en Francia y entramos con material francés, con los Alstom".

En referencia a la posible falta de transporte ferroviario en zonas como Extremadura y en Galicia, Puente ha querido hacer hincapié en que esta empresa (Ouigo) no presta servicio allí: "se habla mucho del tren a Extremadura, del tren a Galicia, ahí no verá usted a estas compañías entrar, porque eso no es rentable. El que da servicio en esos corredores es Renfe".

Óscar Puente vs. Ayuso

El ministro también ha tratado el tema de su continuo "malestar" con Ayuso y señala que no la conoce y que no han coincidido. Por tanto deja claro que no hay relación, "ni buena ni mala". Sin embargo, Puente deja claro que le gusta "tener relación con todo el mundo y con todos los presidentes" pero que "cuando alguien no quiere entenderse" con él le resulta "más difícil".

La acusación a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido tema de conversación y el ministro asegura que tiene "razones fundadas" para sospechar "que la pareja de Ayuso es testaferro de alguien". "Tengo razones fundadas para sospechar que la cínica Quirón ha recibido trato de favor de la señora Ayuso" y aunque no las da, el ministro no deja se subrayar que "hay cosas de las que Ayuso es responsable" como por ejemplo "salir en defensa de ese señor y mentir" cuando lo ha hecho. "Ha mentido diciendo que era una inspección fiscal y lo que hay es una fase judicial tras la inspección".

Ley de Amnistía y Caso Koldo

Respecto a la afirmación de Félix Bolaños sobre que "la soberanía está en las dos cámaras pero más en el Congreso que en el Senado", Puente ha diferido y alega que "la soberanía popular reside en las Cortes Generales", es decir, por ambas y que le parece bien que el Senado esté en contra de la amnistía "siempre que cumpla las reglas del juego: siempre que no planteé conflictos de competencias negándole al Congreso sus atribuciones". "No sé si la mayoría de los ciudadanos están a favor de la amnistía. Lo que sí sé es que la mayoría parlamentaria lo está. Y después, el pueblo, cuando le corresponde, toma una decisión", manifiesta y además saca a relucir que Manuel Fraga "no hubiera podido formar Alianza Popular" si no fuera por la amnistía del 77.

La culminación de la entrevista no podía ser otra que la trama del caso Koldo que ha copado portadas y es que Puente deja claro que no tiene ninguna relación: "todo este tema, no sé que luz puedo aportar, es un tema que no entiendo, maletas con dinero, no entiendo que hay".

La entrevista en Onda Cero

