Carlos Alsina, sobre la comparecencia de Juan Lobato: "No dimite, no deja la batalla. No ha anunciado que no se presente a las primarias"

El periodista y presentador del programa 'Más de Uno' de Onda Cero, Carlos Alsina, intervenía en Espejo Público como cada semana, en la sección 'Al Otro Lado', conexión entre el mundo radiofónico y el televisivo.

Esta semana, como tema principal en la actualidad política: las filtraciones de información a cerca de las negociaciones entre la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado por la supuesta comisión de varios delitos fiscales y de falsedad documental.

Mensajes y recados varios... ¿A Moncloa?

La contundencia que empleaba Juan Lobato en su comparecencia sorprendía a muchos. En sus declaraciones, el secretario general del PSOE-M se dirigía directamente tanto a su propio partido como al Partido Popular, por sus constantes ataques. Precisamente en lo que aparentemente eran acusaciones a sus adversarios políticos, Susanna Griso y Carlos Alsina advertían que podría ser un dardo al propio Partido Socialista.

No dimite y no desmiente pasos al frente

"Esto anticipa la madre de todas las batallas"

El hecho de plantarse ante todos aquellos que, hasta dentro de la propia federación socialista madrileña, exigían que pusiera su cargo a disposición de su partido, podría anticipar próximos capítulos de lucha de poder en el PSOE. El primero incluso podría llegar este mismo fin de semana en el Congreso Federal Socialista, que tendrá lugar en Sevilla y tiene como uno de los objetivos, el renovar los liderazgos dentro de la formación política.

Alsina atribuía a Moncloa, a Ferraz, a algunos medios o a alguno dirigentes del PSOE madrileño "que no dan su nombre", los deseos de que Juan Lobato dejara su puesto al frente de los socialistas madrileños. Sin embargo las respuestas de Lobato, supondrían lo siguiente según el periodista: "No ha anunciado siquiera que no vaya a presentarse a las primarias, que es donde tienen que elegir los militantes al próximo secretario general del PSOE de Madrid.

Para Susanna el viento estaría soplando en la misma dirección y el mensaje lanzado estaría meridianamente claro: "Va a resistir y tal vez plantee batalla, no sólo a Pedro Sánchez en Madrid, sino, quién sabe en un futuro, de cara a la Secretaría General del Partido Socialista".

Batalla y 'whatsapps'

El director del programa de radio opinaba que lo más interesante que rodea a este nuevo terremoto político serían, a parte de la declaración de intenciones de Lobato, las afirmaciones de éste de tener en su poder los mensajes de WhatsApp que acreditarían toda su versión de lo sucedido.

Para Carlos esto desembocaría en "el tema del día, que es la Fiscalía General del Estado como 'máquina de filtrar cosas' a determinados medios, con fines políticos".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.