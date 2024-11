Lobato no dimite, critica el "linchamiento" de su partido y carga contra el PP: "El PSOE no es una secta"

A pesar de los rumores sobre su posible dimisión este martes, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se aferra a su cargo. Su registro en notaría de una conversación con un cargo de Moncloa que le reenviaba el email en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso levantaba un gran terremoto político.

"El PSOE no es una secta"

Lobato ha comenzado su comparecencia a primera hora de este martes mostrando su "preocupación ante el linchamiento" de su propio partido. Además, lamenta que se intente que "parezca que el malo sea el que no hace las cosas malas" y sentencia que "el PSOE no es una secta".

"Estoy preocupado con el linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no entiendo. No lo entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que era los medios de comunicación, según se me dijo", ha arrancado su comparecencia Lobato.

A primera hora de la mañana surgían comentarios acerca de una posible dimisión de Juan Lobato antes del Congreso Federal. Varios cargos del PSOE-M criticaban al secretario general autonómico por llevar ante notario su conversación con la jefa de Gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, y creen que se trata de un error.

Sectores relevantes del PSOE-M consideran el registro ante notario como "una ruptura de confianza" e incluso ya cuestionaban su liderazgo al frente de los socialistas madrileños. Es así como se lo indicaban a EFE diversas fuentes del PSOE-M, que también mostraban su "estupefacción" al enterarse de que su secretario general registró en una notaría la conversación privada con Sánchez Acera, sin avisarle previamente.

