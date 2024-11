El PSOE afronta su Congreso Federal para aclamar a Sánchez marcado por la corrupción

El 41 Congreso Federal del Partido Socialista se celebrará el 29 de noviembre en Sevilla marcado por la sombra de la trama Koldo. La formación política busca mantener la unidad en torno a Pedro Sánchez, único candidato a la secretaría general, en medio de las acusaciones de corrupción del empresario Víctor de Aldama. Sus declaraciones en la Audiencia Nacional sobre supuestos cobros de comisiones por parte del secretario de organización, Santos Cerdán, generaron una rauda reacción por parte de los socialistas. Negaron todas las acusaciones de manera rotunda y anunciaron acciones legales contra el empresario por imputar falsamente delitos.

Pero, aparte del contenido político, está el orgánico. Sánchez no ha dado pistas sobre los cambios que hará en la dirección del PSOE y lo normal es que nada se sepa hasta el sábado, día 30.

Tras el Congreso Federal llegarán los procesos territoriales, donde hay muchas dudas sobre la continuidad de algunos secretarios generales autonómicos.

Siguen las reacciones tras la declaración de Aldama

Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha señalado que España asiste a una macrocausa que arrincona al mandatario socialista. "El olor a corrupción sale por todas las ventanas de los ministerios, de Ferraz y de Moncloa. Sánchez sigue sin responder: cuántas veces, dónde y con quién se reunió su mujer y qué más cosas que no conocemos y él ya sabe", ha manifestado Cuca Gamarra.

Para la popular lo que debería de producirse en el Congreso Federal sería la dimisión de Sánchez. "Pero, lejos de producirse una purga de los corruptos, se producirá una purga de los críticos", ha lamentado.

Por parte de los socialista, hoy ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la que ha reaccionado tras la declaración de Aldama. "Ninguna credibilidad a las declaraciones sobre el pago de comisiones del empresario Víctor de Aldama. Estamos cansados ya de que se manchen nombres de personas honorables y que no pase absolutamente nada", ha sentenciado ante los medios de comunicación en referencia al líder de los populares. Para la ministra, De Aldama es un presunto delincuente que, por librarse de una prisión preventiva, está lanzando mentiras sin aportar ninguna prueba. "No hay absolutamente nada y eso se aclarará. No se le puede dar credibilidad", ha asegurado Saiz, que ha cargado contra Feijóo por darle credibilidad a la declaración de De Aldama.