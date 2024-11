El Supremo cita a Juan Lobato como testigo en la causa contra el fiscal general por filtración de datos del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha citado a Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado. La comparecencia está programada para el próximo 29 de noviembre a las 10:00 horas. La citación, realizada por el magistrado Ángel Hurtado, tiene lugar tras una publicación del diario ABC. Según el medio, un documento filtrado vinculado al novio de Isabel Díaz Ayuso habría sido utilizado desde Moncloa para implicar a Lobato.

Lobato tomará medidas legales

Esta misma mañana, Lobato ha declarado que tomará medidas legales contra la notaría donde dejó registrada una conversación privada con la secretaria de Política Institucional, Pilar Sánchez Acera. el líder del PP en Madrid afirma que la notaría deberá "acreditar cómo llegó a un medio de comunicación" dicha información, según ha expresado tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid.

Lobato justifica que acudió a la notaría con el objetivo de salvaguardar la conversación por si su móvil sufría algún daño o pérdida. Asegura que el acto se realizó de manera personal, sin informar ni a la otra parte implicada ni a su partido. Según Lobato, la conversación con Sánchez Acera giraba en torno a un documento relacionado con presuntos delitos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, ha detallado que preguntó a Sánchez Acera sobre la fuente del documento y que ella respondió que provenía de medios de comunicación. "Lo consulté y vi que estaba ya publicado en varios medios", ha señalado, justificando así que la información no era nueva ni filtrada desde su entorno.

El dirigente socialista ha calificado como "inaceptable" la publicación de la conversación en un medio de comunicación. "Me jode que se publique una conversación con una compañera", ha afirmado, argumentando que se trataba de un diálogo estrictamente privado. Al ser cuestionado por los medios sobre por qué no hacía pública la conversación para aclarar cualquier duda, Lobato ha rechazado esa posibilidad. Argumenta que el contenido de dicha conversación es privado y que su intención al llevarla a una notaría era únicamente demostrar que no hubo filtraciones desde su ámbito personal o político.

Lobato recalca que la decisión de registrar la conversación en una notaría fue completamente personal. "Es información relevante que creo que tengo que tener garantizada", afirma, y añade que no informó ni al PSOE a nivel nacional ni a su entorno más cercano sobre este procedimiento. El secretario general socialista también confirma que, tras la publicación de la conversación, se comunicó con Pilar Sánchez Acera y con miembros de la Dirección Nacional del PSOE para abordar el tema. Sin embargo, no ha ofrecido detalles sobre el contenido de esas conversaciones.

