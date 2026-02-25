Los golpistas del 23-F veían como un fallo "dejar al Borbón libre" y le señalan como un "objetivo a batir y anular"

Uno de los documentos desclasificados sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 encabezado por "militares españoles" analiza los fallos cometidos y considera que el primero de ellos fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero", por lo que consideran que se ha convertido en un "objetivo a batir y anular".

Esta última recomendación se incluye en un apartado titulado "Militares españoles dan unas consignas sobre lo que se debe hacer después del 23F". De acuerdo a este documento, desclasificado este miércoles por el Gobierno, los militares estaban convencidos que el rey seguiría adelante en "su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar".

Señalan que no era el momento de hacer críticas acerca de lo que debieron hacer "los heroicos camaradas de armas", pero sí de analizar lo que debería hacerse a partir de entonces. "Hemos de seguir actuando para lograr hacernos con el control de los recursos jurídico-constitucionales, culturales y sociales, de todos los resortes de poder que puedan impedir laruptura de la unidad de España", señala el documento en referencia a las consignas de los militares.

Planificación del golpe de Estado

El citado papel está manuscrito y forma parte de losdocumentos de la planificación del golpe de Estado que se hicieron a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros No obstante, este documento parece escrito con posterioridad al señalar que los militares "no están decepcionados por los acontecimientos del 23-F y que no es el momento de hacer críticas de lo que debieron hacer los 'heroicos camaradas de armas' y sí en cambio analizar qué es lo que habrá que hacer de ahora en adelante".

Campañas contra Juan Carlos I para implicarle en el 23-F

Además, estos escritos desclasificados sobre el 23 de febrero de 1981 documentan campañas contra Juan Carlos I para intentar implicarle en el golpe de Estado con el fin de tener argumentos contra la Corona que hicieran posible "un intento similar en el futuro" y que "tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical".

Entre los documentos, existe un escrito del Partido Comunista, del 11 de mayo de 1981, que advierte de un "jaque mate" de la extrema derecha, que "quiere implicar a la monarquía y destrozarla como institución democrática". Se trata de advertencias que teóricos del PCE exponen al secretario general, Santiago Carrillo, en una nota confidencial en la que hablan del peligro que supone dejar a la extrema derecha "que impere en el mercado negro del rumor .... y lo más grave, incidir en la supuesta implicación del rey en el golpe". Se deduce "que existe un jaque mate a la monarquía, planeado por la extrema derecha, un jaque mate del que ya no puede volverse atrás".

Bajo el título 'Campaña contra S.M. el rey en relación con el 23 F', un escrito no firmado incluido en la documentación del Ministerio del Interior relata que tanto los abogados defensores de los "verdaderamente implicados" en el golpe como en los grupos políticos y simpatizantes de los acusados "han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que solo han existido en las mentes de sus creadores".

El documento también señala sobre las Fuerzas Armadas que se ha tratado de imbuir de manera insistente la idea de que no era posible la intervención de dos generales como Milans y Armada sin conocimiento previo de su majestad".