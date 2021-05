El bulo sobre las mascarillas y un antiguo BOE tras el fin del estado de alarma en España

No, no es cierto que las mascarillas ya no sean obligatoria al terminar el estado de alarma en España el pasado 9 de mayo. Está circulando un mensaje falso, acompañado de una captura del BOE antigua.

"Aunque nadie lo dice en televisión, en España ya no es obligatoria la mascarilla", señala esta publicación.

Pero Boletín Oficial del Estado al que hace referencia el bulo se publicó el 20 de mayo de 2020, durante el primer estado de alarma. Esto es un bulo que está circulando en redes sociales.

A día de hoy, otro BOE y las normativas de cada comunidad autónoma fijan la obligatoriedad de las mascarillas. El Boletín Oficial del Estado que acompaña a este bulo se publicó el 20 de mayo de 2020, durante el primer estado de alarma por coronavirus.

Lo que sí se ha abierto en la actualidad es un debate sobre cuándo dejaremos de llevar la mascarilla al aire libre. Gobiernos autonómicos como el PP de Alberto Núñez Feijóo, ya han puesto sobre la mesa esta cuestión. Si España logra la inmunidad de grupo para agosto, como asegura el Gobierno, una de las opciones que se barajan es que el uso de la mascarilla deje de ser obligatorio en el exterior. Sanidad estudia permitir ir sin mascarilla al aire libre cuando se alcance el 70% de inmunizados.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) sostiene que esa posibilidad, la de salir a la la calle sin cubre-bocas, de penderá de cómo avance la campaña de inoculación (puedes consultar cómo avanza en nuestra herramienta CuentaVacunas).

En Espejo Público y Antena 3 Noticias queremos conocer tu opinión al respecto. Ya puedes votar en esta encuesta. ¿Estás a favor o aún te parece precipitado?