La carta de Elena Valenciano al PSOE por las denuncias de acoso: "Que vuestro silencio no pueda emplearse para ocultar un problema"

El PSOE vive días complicados. Los casos de presunto acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas están generando un profundo malestar entre los militantes del partido. Este goteo de denuncias, que implica a antiguos asesores y alcaldes, entre otros, ha abierto una brecha interna.

Este jueves, una de las voces más reconocidas del socialismo histórico, Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE y actual presidenta de la Fundación Mujeres, ha decidido dar un paso al frente. En una carta publicada en 'El País', pide a sus compañeros socialistas "que hagan más" y lanza un mensaje claro: "Necesitamos que vuestro silencio no pueda emplearse para ocultar un problema que afecta e incumbe a todo el partido".

Según la exdirigente, "sabemos que muchos compañeros se sintieron muy disgustados (...) y están preocupados por cómo se han desarrollado los hechos. Pero hace falta más". Insiste en que ha llegado la hora de romper la inercia: "Desde la unión, ha llegado la hora de hablar y de actuar, ya no caben ni excusas ni dilaciones".

En su carta, Valenciano pide expresamente a los hombres del PSOE que unan su "palabra" a la de las mujeres "en demanda de una inequívoca protección integral a las víctimas" de acoso sexual. "Os pedimos que no nos dejéis solas: os necesitamos", subraya.

La socialista considera que casos como el del exasesor de Moncloa, Paco Salazar, han desatado "una ola de reproches hacia la dirección del PSOE por su negligencia" a la hora de gestionar testimonios que se conocían desde el pasado mes de julio. Este y otros casos, como los de Torremolinos o Lugo, han levantado "muchas voces, todas de mujeres", dentro del partido.

Tristeza entre los socialistas

Mientras tanto, en diferentes federaciones socialistas, el ambiente es de tristeza y decepción. Fuentes internas reconocen sentirse desgarradas y admiten que existe un creciente temor a no saber qué más puede salir a la luz.

En varias agrupaciones hay críticas hacia la Secretaría de Organización por no haber actuado con suficiente rapidez para poner un cortafuegos. Desde Ferraz, sin embargo, se defiende que en ningún momento se ha minimizado la gravedad y que el compromiso con las víctimas permanece intacto.

En los últimos días, varias dirigentes socialistas han alzado la voz. Una de las más contundentes ha sido la portavoz adjunta en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, quien se ha declarado "hasta el moño de puteros y de acosadores". Férriz lamenta que ocurran estos comportamientos en el partido, ya que "no tienen cabida y no pueden cuestionar la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres".

"No lo representa un putero"

Además, advierte que por "cuatro sinvergüenzas no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres en el Partido Socialista".

También la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández, ha insistido en la necesidad de transparencia. Considera "terrible" el último caso, el del alcalde de Monforte, e insiste en que "hacen falta explicaciones, que todo quede bien explicado". Sin embargo, no es la primera vez que se manifiesta, puesto que la semana pasada, pidió "explicaciones contundentes y pormenorizadas" a la dirección por los otros casos de acoso.

Desde otra federación, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, también ha sido clara. Refiriéndose al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, afirmó: "El PSOE es un partido feminista y no lo representa un putero". Y dejó claro: "El señor Ábalos desde luego a mí no me representa".

