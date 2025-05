Borja Sémper, PP, sobre la última comparecencia de Pedro Sánchez por el apagón: "Está obsesionado con enfrentar a los españoles"

La explicación del presidente del Gobierno sobre el apagón del 28 de abril no ha convencido a la oposición. Borja Sémper, vicesecretario y portavoz del Partido Popular, ha acusado a Pedro Sánchez de evitar la transparencia y convertir una cuestión técnica en un "totum revolutum" con fines partidistas.

"Es un gobierno a la desesperada que está evidenciando un colapso generalizado en su gestión, y lo que el presidente del Gobierno trató de hacer, lejos de ofrecer información y transparencia, es generar un caos", ha afirmado Sémper en una entrevista en Espejo Público.

Falta de explicaciones

El portavoz popular ha centrado sus críticas en la falta de concreción del Ejecutivo, tanto en lo referente a las causas del fallo eléctrico como a los compromisos económicos anunciados por Sánchez en materia energética.

"No sabemos de qué estamos hablando. Si estamos hablando de energía nuclear, de renovables... Si estamos hablando de una inversión de diez mil millones de euros y no sabemos de dónde va a venir el dinero, no sabemos qué modificación de partidas presupuestarias hay. No hay Presupuestos Generales del Estado", ha señalado.

Contradicciones del Gobierno

Sobre el propio apagón, Sémper ha cargado contra la contradicción en el mensaje del Gobierno. "Ayer el presidente del Gobierno nos dijo que no sabe por qué pasó, pero nos dijo que sabe que no va a volver a pasar. Es un desmadre", ha zanjado, asegurando que el Congreso "asistió ojiplático como la mayoría de los españoles" ante la comparecencia del Ejecutivo.

Sémper también ha respondido con contundencia a las acusaciones del presidente, quien calificó al PP de actuar como "lobistas amateur de las grandes eléctricas". "Yo creo que el presidente del Gobierno está obsesionado con enfrentar a los españoles. No sabemos muy bien a quién se refiere con ultrarricos, porque conviene recordar al conjunto de los españoles que los propietarios de las centrales nucleares son, a la vez, también básicamente de la energía alternativa, con lo cual, ¿a quién señala el presidente del Gobierno?", ha dicho.

Más rigor

Además, ha pedido a Sánchez más rigor institucional. "¿Por qué no tenemos un presidente del Gobierno que, con rigor y seriedad, comparezca en el Congreso de los Diputados y ofrezca certezas, desde la transparencia, buscando unir a los españoles en un proyecto común y compartido en este caso en materia energética?".

En relación con el futuro de las centrales nucleares, el dirigente popular ha respaldado la postura de su partido. "Más allá de posiciones ideológicas que son muy legítimas, aquí de lo que se trata es de garantizar el suministro energético a los españoles", ha indicado, defendiendo la tecnología de respaldo como complemento imprescindible de las renovables.

"Las energías renovables y España apuestan por la energía renovable y es el futuro, pero es un futuro que solo podría llegar a través de la tecnología de respaldo".

El plan de Feijóo

Por último, ha recordado las palabras de Alberto Núñez Feijóo. "Ayer por la noche vino a decir que si las compañías energéticas no les resulta rentable la energía nuclear, cuando él sea presidente del Gobierno lo que va a hacer es garantizar el suministro energético a todos los españoles, obligando, en caso necesario y a través de una negociación, a las empresas energéticas a que sigan apostando por la energía nuclear si esto se considera técnicamente que es necesario", explicó.

