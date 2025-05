El duro mensaje de un experto en nucleares para quienes creen que España puede permitirse cerrarlas

El experto fue muy duro y ha llegado a decir que "en el apagón ha faltado previsión y ha sobrado chulería" ¿El problema es que no se pueden controlar las renovables? "La chulería viene de que los gobernantes del país a los largo del tiempo se han motivado hacia las renovables de una manera no suficientemente equilibrada. Hemos sido los primeros en lanzarlos cuesta abajo en una motocross que nos puede llevar a una zanja de la que no salgamos nunca. Hay que tener en cuenta que la electricidad no lo aguanta todo , es una fuerza fundamental del universo y es la que constituye, al que realmente está dentro de nuestros cuerpos constituyendo los átomos moleculares de los que nos nutrimos".

"Esa fuerza tiene sus leyes y no se pueden manipular como el Boletín Oficial del Estado que lo hace cuando le da la gana. Las leyes de Maxwell no se puede cambiar en absoluto, son las leyes del universo y no se pueden modificar. Y nosotros estamos utilizando la electricidad en este país como si fuera un bien mercantil más, cuando no es un bien más, es una necesidad socioeconómica de primer orden. Se ha demostrado durante esa tarde del día 28 de abril de 2025 que prácticamente el país se quedó inerme, no hacía nada. No es que no hiciera, es que no podía hacer nada, ni si siquiera comunicarse. Creo que lo que no hay que hacer que la electricidad no puede ser tratada como hasta la fecha , partiendo de un lado la parte económica en un ministerio y la parte industrial en el otro ministerio, todo debe quedar en la parte industrial porque es realmente que tiene las limitaciones del hardware tan complejo que estamos utilizando. La verdad es que admiro a mis colegas de Red eléctrica porque demonios levantar un país como España que estaba en ese momento en 30 y pico mil megavatios, levantarlo desde cero cuesta un montón".

¿Fallan las renovables o falla la forma en la que se está acelerando la transición energética?

"Las renovables tienen unas características muy determinadas, no son gestionables y particularmente y la fotovoltaica , pero no tiene ninguna posibilidad e actuar como energías de respaldo. si no hay sol en ese momento no hay respaldo que valga. los tiempos que tarda un cendal de nubes en atravesar un campo fotovoltaico es de segundos, peor los tiempos en los que se trasmite una perturbación a lo largo de la península ibérica s mucho mas rápido, en 45 milisegundos una perturbación de Galicia llega a Cartagena. Los ingenieros que están llevando Red eléctrica no tienen nada que hacer".

¿Se podría haber evitado el apagón inyectando gas al sistemas?

"Exactamente. Porque el gas aunque sea más caro tiene la ventaja de que su funciona como energía de respaldo. La hidráulica también pero funciona si hay diluvio".

