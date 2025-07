Borja Sémper, sobre Pedro Sánchez: "Esto se ha acabado, en el Congreso todos sabemos que ya no hay legislatura"

Para Borja Sémper la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para anunciar nuevas medidas contra la corrupción forma parte de "una ópera bufa y un intento de mantener vivo un relato que nos conduce a que Pedro Sánchez pueda mantenerse a costa de lo que sea en el Gobierno". "Sánchez se mantiene en el poder por la asistencia de sus socios", añade.

Cree Sémper que después de los casos de corrupción que rodean al PSOE la palabra de Pedro Sánchez ya no tiene valor. "Nada de lo que diga pesa, no tiene ningún valor, es una teatralización. Esto se ha acabado en el Congreso, todos los grupos saben que no hay legislatura, no hay posibilidad de hacer nada y esto es un teatro para mantener a Sánchez en el poder y que sus socios puedan sacarle algo". No cree que los socios de Gobierno tengan muchas opciones de sacar rédito de esta situación y considera que Sánchez "les va a arrastrar a todos al pecipicio".

"El Gobierno tiene que dejar trabajar a la UCO"

Pedro Sánchez ha anunciado medidas anticorrupción que incluyen el endurecimiento de las penas de las personas que incurran en ese tipo de delitos.

Sémper pide al Gobierno que deje trabajar a la UCO y no pretenda descabezar a la dirección de este cuerpo. Cree que ya hay leyes anticorrupción suficientes y no es necesario propugnar otras. "La mejor medida contra la corrupción es disolver las cortes y ceder la palabra a los españoles".

El del PP insiste en que la gestión de la crisis que está haciendo el PSOE le está haciendo sentirse insultado como ciudadano y como español. "Esto es una broma de mal gusto".

