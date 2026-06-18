Sémper, tras la imputación de las hijas de Zapatero: "Los indicios ya alcanzan a su entorno familiar y profesional"

La imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria en el caso Plus Ultra ha provocado la reacción inmediata del Partido Popular. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que la investigación ya no afecta únicamente al expresidente del Gobierno, sino que "los indicios serios que pesan sobre la actividad del expresidente ya abarcan a su entorno familiar y a su entorno profesional".

Sémper ha vinculado estas nuevas imputaciones con la declaración que Zapatero prestó el día anterior ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. A su juicio, el interrogatorio no sirvió para aclarar las sospechas que pesan sobre él. Al contrario. "Lejos de disipar dudas", afirmó, la comparecencia "las consolidó".

El PP carga contra el silencio del expresidente

El dirigente popular considera que la situación procesal de las hijas de Zapatero "pesará sobre los hombros del propio Zapatero". Además, recordó que el expresidente anunció públicamente que ofrecería explicaciones tras conocerse su imputación, algo que, según denunció, todavía no ha sucedido.

"Entró ayer en los juzgados pesando sobre él unos graves indicios y salió con esos graves indicios", aseguró Sémper, quien añadió que todo este escenario "incomoda mucho al PSOE" y criticó que, en su opinión, "nadie está tomando ninguna decisión".

Desde la dirección del Partido Popular también endurecieron el tono tras conocerse la decisión judicial. Fuentes de la formación afirmaron que "hay que estar muy enfermo para convertir a tus propias hijas en presuntas testaferros. No tienen límite".

El juez amplía la investigación

Las declaraciones de Sémper llegan después de que el juez José Luis Calama acordara imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, dentro de la investigación del caso Plus Ultra. La decisión responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, respaldada previamente por la acusación popular.

El auto no concreta por el momento los delitos que se atribuyen a las nuevas investigadas ni fija la fecha de sus comparecencias.

Pese a la dureza de sus críticas, Sémper defendió la actuación procesal del PP durante la comparecencia de Zapatero. A diferencia de otras acusaciones, el partido no solicitó prisión provisional para el expresidente. "De esto no hay que hacer algo extravagante, lo que hay que hacer es algo sólido, y esa solidez tiene que ver con descubrir la verdad", concluyó.

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