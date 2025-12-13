Hacienda reforzará el control sobre los Bizum a partir del uno de enero

A partir del 1 de enero de 2024, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un nuevo sistema de control sobre los pagos electrónicos, que afectará a Bizum, transferencias bancarias y operaciones con tarjeta. El cambio, recogido en el Real Decreto 253/2025, supone un giro en la vigilancia fiscal: ya no se pondrá el foco únicamente en los importes elevados, sino en la frecuencia y regularidad de los movimientos, incluso cuando las cantidades sean reducidas.

Pagos recurrentes de 50 euros podrían ser revisados

Hasta ahora los bancos solo estaban obligados a informar de ingresos superiores a 3.000 euros. Con la nueva normativa, las entidades financieras deberán remitir a Hacienda informes mensuales sobre aquellas operaciones que presenten un patrón repetitivo, sin importar que el importe sea bajo. El objetivo es detectar ingresos constantes que puedan ocultar actividades económicas no declaradas o donaciones encubiertas. A partir de ahora, pagos recurrentes de 50, 200 o 500 euros, podrían ser objeto de revisión si se producen de forma sistemática.

Esta medida responde al crecimiento del uso de medios digitales de pago, especialmente Bizum, que ya gestiona alrededor de tres millones de operaciones diarias en España.

Los autónomos, los más afectados

Los que más sufrirán esta medida serán los padres que ayuden a sus hijos con el pago del alquiler o la hipoteca, o los autónomos, quienes se verán directamente afectados, ya que a partir de 2026 deberán justificar todos los ingresos con su correspondiente factura, incluso los de pequeño importe, y mantener separadas sus cuentas personales y profesionales.

La obligación de informar recaerá sobre bancos, entidades de crédito y proveedores de servicios de pago que operen en España. Estos deberán comunicar a Hacienda los patrones de pago, el volumen anual de transferencias y las operaciones realizadas por Bizum. El cruce de datos permitirá a la Agencia Tributaria detectar discrepancias entre los ingresos reales y los declarados, lo que podría dar lugar a inspecciones.

Estas son las consecuencias de no declarar los ingresos

También se prestará especial atención al uso intensivo de tarjetas bancarias. Las cuentas que superen los 25.000 euros anuales en cargos o abonos serán incluidas en un reporte específico. El incumplimiento de las obligaciones fiscales podrá acarrear sanciones de entre el 50 % y el 150 % del importe no declarado, además de intereses de demora.

