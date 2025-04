Bárbara Rey "violenta con la prensa" al avisarle que puede recibir una demanda del emérito: "Quitaros de en medio o llamo a alguien"

Las acciones judiciales emprendidas por el rey emérito no harían hecho nada más que empezar. Primero una demanda contra el político Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y también examigo del monarca retirado. De momento, una denuncia por semana. Esta era el turno de la aristócrata que también tuvo un hueco en su corazón, Corinna Larsen. ¿Llegará otra demanda en Semana Santa, o afectarán las vacaciones a las batallas judiciales que plantea Juan Carlos?

Los caminos de Bárbara Rey y la prensa se volvían a encontrar la mañana de este viernes en la Estación de Atocha. La actriz, presentadora y vedette se disponía a coger un tren desde el centro de Madrid y los periodistas aprovechaban la ocasión para preguntarle por sus preocupaciones al respecto del último camino que ha tomado el rey emérito. A Bárbara no le habría sentado nada bien la presencia de las cámaras y los micrófonos.

"Si me ve... quitarme un poco de en medio"

En el plató de Espejo Público, Susanna Griso dudaba de las palabras del periodista Nando Escribano cuando este advertía que Bárbara habría tenido una actitud "violenta con la prensa". Sin embargo la también periodista Gema López y el fotógrafo Raúl García confirmaban la versión de Nando: "Buuu... Bárbara enfadada...", o "Tiene una boquita... Yo siempre que le he hecho fotos he intentado, a la distancia y si me ve... quitarme un poco de en medio".

"Aquí no se puede grabar"

Bárbara y los compañeros de la prensa entraban por la puerta de la estación madrileña y según ella no se podía grabar en su interior. Los profesionales preguntaban si tenía preocupación por poder ser la siguiente persona contra la que el rey emérito actuara judicialmente. Ante la insistencia de los periodistas, Bárbara no respondía pero sí reaccionaba: "Quitaros de en medio o llamo a alguien. Os he dicho que os quitéis de en medio".

A las siguientes preguntas, Bárbara daba la única respuesta de una cara seria y mirada amenazadora. No le apetecía pronunciarse sobre los últimos movimientos de Juan Carlos, con el que compartió todo tipo de conversaciones y momentos de lo más afectuoso.

