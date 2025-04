Miguel Ángel Revilla pensó que la demanda del rey emérito era el segundo bulo de la semana contra él: "Hemos sabido cosas que ponen los pelos de punta"

Miguel Ángel Revilla concedía una entrevista a la periodista Susanna Griso nada más finalizar la rueda de prensa que celebraba en relación a la demanda interpuesta en nombre del rey emérito Juan Carlos de Borbón contra el expresidente cántabro. Revilla comenzaba su intervención avisando que no participaría de tertulias para "no echar más leña al fuego". Sólo le preguntaría la presentadora de 'Espejo Público'.

"Me meten un palo de 50.000 euros y me dejan temblando"

El político del Partido Regionalista de Cantabria se mostraba serio, como no podía ser de otra forma. Por momentos daba la impresión que se rompía emocionalmente.

La seriedad que él mismo atribuía a la noticia que irrumpía la mañana del martes en la actualidad, de acusaciones de vulnerar el derecho al honor, le ha llevado a hacerse con los servicios de un letrado especializado. También se refería a la cantidad económica que reclamaría el exmonarca como indemnización: "Es un tema muy serio y he contratado un abogado. Porque me meten a mí un palo de 50.000 euros y me dejan temblando. No tengo dinero fuera de España", expresaba dando la impresión que se arrepentía al instante de ese último añadido.

"Creí que era un bulo"

"La gente me preguntaba y me daba el pésame"

Compartía con Susana el momento en que se enteró de la existencia de esa demanda en su contra, la misma mañana del martes. En un primer momento no dio credibilidad a la información que tenía ante sus ojos, lo atribuyó a un bulo, una 'fake news'.

Miguel Ángel además relataba, entrecortando su declaración, cómo la semana pasada su familia y él han sido víctimas de una noticia falsa que les ha llegado muy hondo, afectaba directamente a su mujer, Aurora: "Un bulo, porque esta semana hemos tenido uno terrible, terrible. Sobre Aurora... Todavía en Vitoria la gente me preguntaba y me daba el pésame". A lo que él mismo respondía a la gente que se lo diera directamente a ella, que se encontraba a su lado.

La noticia de la demanda también ha impactado en su familia, por la que Revilla se emocionaba, recordando la presión mediática que había sufrido una de sus hijas.

Los motivos de Juan Carlos para abandonar España

Miguel Ángel Revilla considera evidentes las razones que el rey emérito habría fijado su residencia en Abu Dabi. No serían otras más que su pérdida de la inviolabilidad de la que disfrutaba durante su reinado y los presuntos delitos fiscales que le implicaban: "Era inviolable incluso para atracar a cara descubierta una joyería".

"¿Cómo va a ser condenado, si era inviolable?", decía Miguel Ángel Revilla respecto a quienes mantienen que no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria sobre Juan Carlos.

También se cuestionaba el expresidente de Cantabria por qué es él el chivo expiatorio, ya que considera que han sido muchos los que han realizado manifestaciones públicas sobre los escándalos del anterior Rey de España. Apuntaba a que desde el CNI han surgido informaciones de mayor gravedad: "Yo no he dicho ni la mitad de lo que han dicho muchos". Otras personas recordaban a Bárbara Rey, a Corina, o a intervenciones de políticos como Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados.

"No me puedo callar"

"El que está defraudado soy yo"

Destacaba el cambio de parecer total que le provocó, a lo largo de 10 años, conocer esos asuntos delicados de Juan Carlos utilizando dos de los libros que ha escrito con el emérito como argumento: "Yo he hecho por este rey cosas que todavía no he contado".

"Hemos sabido cosas que ponen los pelos de punta", continuaba el político de 82 años, que aseguraba que no podía evitar ser como es, y por ello le resulta prácticamente guardar silencio ante los actos que se atribuyen al que fue Jefe del Estado: "Yo no soy enemigo de él, yo denuncio lo que ha hecho, porque tengo la obligación de hacerlo".

"Ser Rey es un privilegio tan grande... Ser Jefe del Estado es un cargo que no se ha sacado en una votación", afirmación que completaba con un deber de gratitud de aquel quien ostenta ese puesto.

