Bárbara Rey, desesperada y a la carrera, para a la Policía y pide ayuda: "¡Me están siguiendo!"

Aunque la publicación de los audios haya cesado por ahora, la vida de Bárbara Rey en las últimas semanas, se ha convertido según ella en una auténtica pesadilla.

Periodistas de distintos medios de comunicación hacían guardia en las proximidades del domicilio de Bárbara en Marbella, Málaga, tratado de conseguir declaraciones sobre todo lo publicado recientemente: fotos, audios, informaciones, etc.

Huida a la carrera

Al percatarse la vedette de la presencia de la prensa, parecía ponerse nerviosa y se introducía en su vehículo para arrancar poco después con acelerones y movimientos bruscos. Según los presentes, Bárbara emprendía la marcha a gran velocidad por las calles del centro urbano, tratando de despistar a los periodistas que la seguían.

"Bárbara esto es un peligro para todos. No haga la loca, por favor. ¡Despacio, no corras! ¡No corras!", le pedía una reportera que estaba junto a su coche.

Interviene la Policía: "Aparque ahí un momento"

Momentos después, en un semáforo, Bárbara aprovechaba el paso de un vehículo de la Policía Nacional para detenerles y pedir la ayuda de los agentes, en un claro estado alterado.

"No puedo parar ahí. Voy al médico"

Los policías le pedían que se detuviera un poco más adelante. Sin embargo Bárbara se negaba e iniciaba una discusión con ellos. Se negaba a seguir las indicaciones de los agentes. Bárbara se excusaba en que se dirigía al médico y no tendría tiempo de detenerse: "¡No me puedo parar! Me está siguiendo este señor de aquí y ese de allí".

"Un riesgo para ella y los demás"

Su estado no sería el mejor. La periodista Gema López aseguraba que Bárbara recientemente habría sufrido un ataque de ansiedad, fruto de toda la vorágine de información de la que es protagonista. Los presentes en plató consideran un peligro para la seguridad pública su reacción de la tarde del miércoles, con la huida a gran velocidad con su coche en un entorno urbano, con muchos otros vehículos circulando y gran número de peatones.

"Superaba los límites de velocidad a unos límites muy peligrosos", aseguraba la periodista Ana Polo.