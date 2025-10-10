Las "azules" que "tardan en hacer efecto" de las que hablaba José Luis Ábalos, ¿Viagra?: "He dejado el pabellón muy alto"

La transcripción de las conversaciones analizadas por la UCO no tiene desperdicio. El contenido de las conversaciones da una idea del perfil de los investigados y su integridad moral.

"Pulseras para la puta número uno"

El que fuera asesor y mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, y su mujer, hablaban de conseguir joyas como regalo para una de las mujeres prostituidas.

Ya son de sobra conocidas las menciones a las 'chistorras, lechugas y soles' sobre las que el propio Koldo quiso dar explicacionesen directo en Espejo Público en una llamada telefónica esta misma semana.

A parte del homenaje que se darían con el rico embutido, si es cierto que hablaban de eso, la sensibilidad que desprende el chat entre Koldo y el exministro de Transportes no es mucha. Ábalos llega a ironizar con desgravarse por hacer un pago a una de esas mujeres que les dijo que no podía dar de comer a sus hijos.

"El pabellón muy alto"

Otras de las citas que más han llamado la atención han sido alusiones a "polvos blancos", pudiendo referirse a cocaína por el contexto. También pregunta a Koldo por "las azules", en referencia a algo que habría llevado el exasesor y que "tardan en hacer efecto", presumiblemente pastillas de Viagra.

La periodista Lorena García, que informaba de las conversaciones entre ambos, no podía evitar expresar lo que sentía: "Esto es asqueroso"

Más adelante el exministro se jacta de su desempeño en alguna actividad física de la que no da más detalles, pero puede deducirse a qué se refiere: "Para no haber dormido he dejado el pabellón muy alto"

Lo moral y lo legal

El último informe de la UCO también contiene datos sobre una fiesta para el exministro una Noche de Reyes a la que acudieron varias prostitutas.

Cada cual es dueño de sus palabras y sus actos, pero la principal duda que surge en torno a todos esos pagos, comilonas y supuestos consumos, es la siguiente: ¿De dónde salió el dinero con que se pagó todo?

