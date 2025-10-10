Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 10 DE OCTUBRE

Jorge Fernández queda sorprendido ante la facilidad de Marta para llegar al Bote

Marta ha hecho un programa excelente y además, ha conseguido llevarse el Bote.

Jorge Fernández queda sorprendido ante la facilidad de Marta para llegar al Bote

Arancha Mela
La concursante del atril azul, Marta, no ha podido hacer mejor programa y a sus compañeros apenas les ha dejado ganar ningún panel. La concursante ha acertado todos los paneles y con olas.

Por si fuera poco, en el panel del Bote, Marta ha llegado al Bote sin apenas esfuerzo. Jorge Fernández se ha quedado impresionado ante la jugada de la concursante y ha comentado: “¡Cómo tiras de bien Marta!”.

La del atril azul ha acertado el panel a la primera y se ha llevado mucho dinerito. ¡Esperamos Marta que disfrutes mucho del premio!

