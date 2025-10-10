Antena 3 LogoAntena3
¡Increíble! Marta se convierte en la estrella de La ruleta de la suerte marcando un récord

La concursante ha resuelto todos los paneles del programa y por si fuera poco, con olas.

Arancha Mela
Publicado:

En ocasiones, hay concursantes en La ruleta de la suerte que ganan la mayoría de los paneles, que se llevan mucho dinero o muchas olas. En este caso, Marta ha destacado sobre todos.

Las jugadas de Marta han hecho que acierte todos los paneles, incluso todos ellos de ola. Jorge Fernández ha querido felicitar a la concursante del atril azul y a ella se le ha visto muy feliz.

Sin embargo, el resto de los concursantes no están tan contentos. De hecho, Jesús ha pedido a Jorge Fernández muy indignado: "¿Puedo volver mañana?"

¡Enhorabuena Marta! ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

