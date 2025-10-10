Peligro extremo en el Mediterráneo: César Gonzalo avisa que el temporal se alargará hasta el domingo

A pesar del temporal ‘Alice’ en el Mediterráneo, queremos recalcar que, durante este viernes y fin de semana, predominarán los grandes claros en casi todo el país. Con cielos que quedarán despejados en las costas del norte. En cambio, en el este, es donde habrá que seguir muy pendientes de las lluvias.

Peligro extremo

En este viernes se activó el nivel máximo de aviso de AEMET, el rojo, el que representa riesgo extraordinario por posibles lluvias torrenciales y por tanto inundaciones. Es probable que los avisos varíen a lo largo del día, pero a la hora de escribir estas líneas sobre las 10h de la mañana. Los avisos rojos se encuentran activos en el Campo de Cartagena y Mazarrón en la Región de Murcia; y en el sur de Alicante. En estos puntos se pueden acumular en tan solo una hora hasta 60 litros/m2 o en 12 horas llegar a los 180 litros/m2. El nivel naranja permanecerá vigente en Valencia y Castellón por precipitaciones que pueden rozar lo torrencial. En estas zonas hay que alejarse de ramblas, cauces y de zonas que se inunden habitualmente. Toda precaución es poca.

Fuertes tormentas

Hoy, también se podrán dar fuertes chaparrones en el sur de Tarragona, interior de Andalucía y no se pueden descartar Ibiza y Mallorca. Se podrán dar algunas lluvias débiles en el norte del País Vasco, y en forma de chaparrones puntuales en Castilla-La Mancha. En el resto van a predominar los grandes claros, sobre todo en el oeste de la península y sur de Canarias. En el norte de las islas, en las de mayor relieve, los cielos quedarán nubosos. En cuanto a las temperaturas siguen bajando en el interior del país, nos dejarán máximas que salvo en Badajoz, en el resto quedarán por debajo de los 30ºC, y se aproximarán a los 25º.

Fin de semana

El sábado la inestabilidad aumenta en Baleares, donde volverán las fuertes tormentas y chubascos muy fuertes. Se mantendrán en la Comunidad Valenciana y sur de Tarragona y comenzarán a perder fuerza en Murcia e interior de Andalucía. Las nubes aumentarán en el centro, sin mayor consecuencia. Terminaremos la semana viendo como las lluvias pierden virulencia en el Mediterráneo. En un domingo en el que aún harán falta los paraguas en la Comunidad Valenciana y Cataluña, por lluvias que en general resultarán débiles. La calma y los cielos despejados se mantendrán en el resto.

