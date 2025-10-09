Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María se enterará del embarazo de Begoña

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La junta de accionistas dará la bienvenida a Cristina, quien se sigue asentando en su nuevo rol. ¿Cómo lo llevará?

Begoña seguirá con dudas sobre su embarazo a pesar del compromiso de Gabriel. ¿Qué pasará cuando se entere Andrés?

Él, por su parte, decidirá contárselo a María, quien se quedará sin palabras... ¿Hará algo con esta información?

José agradecerá a Damián su ayuda y le tanteará sobre su relación con Irene, buscando consejo.

Gabriel descubrirá que los problemas en la sala de calderas pueden ser la oportunidad que estaba buscando par arruinar la fábrica. ¿Qué planea hacer?

