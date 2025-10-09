Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

CASO KOLDO

Los mensajes que corroborarían los pagos en efectivo entre Ábalos y Koldo: "No te olvides de subir, que tengo tu dinero"

Una conversación entre Koldo y su mujer revelaría que por los folios no se está refiriendo a papel: "Voy ahora dejar el dinero".

Mensajes de Koldo

Mensajes de Koldo García | Antena 3 Noticias

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

"Chistorras", "lechugas", "folios"... la UCO desvela en su informe que así se referían a los billetes en el 'caso Koldo'. La Guardia Civil habla de pagos en efectivo y el Tribunal Supremo cita a declarar de nuevo al exministro José Luis Ábalos, a quien sus abogados aconsejan que deje su escaño.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso este jueves a nueva información incluida en el último informe de la Unidad Central Operativa sobre el patrimonio de Ábalos. Se trata de varios "anexos" de esa investigación, con numerosos mensajes, audios y facturas que corroborarían los movimientos de dinero en metálico entre Ábalos y Koldo García y con la participación de la exmujer del propio Koldo García.

Los anexos del último informe de la UCO revelan más detalles de los gastos que pasaba Ábalos al partido. En ellos, se observa una liquidación de 4.500 euros cuyo concepto es simplemente "gastos varios" - subapartado "comidas". La fotografía la manda Celia a Koldo, junto con varias tickets de un restaurante madrileño.

"Ya las he separado para hacer las otras que me enviaste. Os falta por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante", le dice ella. "Lo del restaurante páralo hasta que lo vea. Lo otro, si puedes", le responde Koldo. "Sí, lo tienen abajo para la semana que viene".

"Voy ahora a dejar el dinero"

Unas liquidaciones de gasto que en muchas ocasiones se realizaban en efectivo como demuestra esta otra conversación: "No te olvides de subir por el despacho que tengo tu dinero"

También hay conversaciones sobre Koldo y su entonces mujer hablando, supuestamente, en clave: "Mira cuántos folios había, ¿ok?", le pide él a ella. "¿Chistorras?", responde. "Y lechugas...", puntualiza Koldo.

En otro intercambio de mensajes se reflejaba que por los folios no se está refiriendo al papel: "Necesito folios para el jefe en su despacho", le pide a Patricia, su exmujer. "Cariño, voy ahora a dejar el dinero", contesta.

Además, en una grabación Koldo le recrimina que no haya hecho aún un pago: "Son cosas que manda nuestro jefe", dice.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

La Audiencia de Madrid rechaza dividir la investigación contra Begoña Gómez por el delito de malversación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su mujer Begoña Gómez (i)

Publicidad

España

UE.- Detenidas 12 personas en Vic (Barcelona) por simular parejas de hecho con documentación falsa

Detenidos dos menores de edad por filtrar datos personales de Pedro Sánchez y otros ministros

Mensajes de Koldo

Los mensajes que corroborarían los pagos en efectivo entre Ábalos y Koldo: "No te olvides de subir, que tengo tu dinero"

José Luis Ábalos

Ábalos descarta dejar su escaño en el Congreso a pesar de la recomendación de sus abogados

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la declaración institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana
DANA Valencia

Carlos Mazón se desvincula de la gestión de la DANA y señala como responsable a Salomé Pradas

UE.- Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"
Gaza

Albares asegura que España ha tenido un papel clave en el acuerdo entre Israel y Hamas

Isabel Díaz Ayuso
Aborto

Sánchez avisa a Ayuso: el Gobierno acudirá al Constitucional si no se garantiza el aborto en Madrid

El presidente responde a la negativa de la Comunidad de Madrid a identificar objetores y a la frase “que se vayan a otro lado a abortar”: “Usaremos todos los instrumentos legales para proteger los derechos y la dignidad de las mujeres”.

José Luis Ábalos
UCO

Ábalos y Koldo bromearon sobre deducirse del IRPF "donativos" a mujeres: "Ingresa 100 a Michel"

"Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", es uno de los mensajes que aparecen en el informe de la UCO.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su mujer Begoña Gómez (i)

La Audiencia de Madrid rechaza dividir la investigación contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

Foto de archivo del 16 de julio de 2025 de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández

Dimite Rocío Hernández Soto, consejera andaluza de Salud, por la crisis de los cribados del cáncer de mama

Publicidad