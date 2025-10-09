Los mensajes que corroborarían los pagos en efectivo entre Ábalos y Koldo: "No te olvides de subir, que tengo tu dinero"

"Chistorras", "lechugas", "folios"... la UCO desvela en su informe que así se referían a los billetes en el 'caso Koldo'. La Guardia Civil habla de pagos en efectivo y el Tribunal Supremo cita a declarar de nuevo al exministro José Luis Ábalos, a quien sus abogados aconsejan que deje su escaño.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso este jueves a nueva información incluida en el último informe de la Unidad Central Operativa sobre el patrimonio de Ábalos. Se trata de varios "anexos" de esa investigación, con numerosos mensajes, audios y facturas que corroborarían los movimientos de dinero en metálico entre Ábalos y Koldo García y con la participación de la exmujer del propio Koldo García.

Los anexos del último informe de la UCO revelan más detalles de los gastos que pasaba Ábalos al partido. En ellos, se observa una liquidación de 4.500 euros cuyo concepto es simplemente "gastos varios" - subapartado "comidas". La fotografía la manda Celia a Koldo, junto con varias tickets de un restaurante madrileño.

"Ya las he separado para hacer las otras que me enviaste. Os falta por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante", le dice ella. "Lo del restaurante páralo hasta que lo vea. Lo otro, si puedes", le responde Koldo. "Sí, lo tienen abajo para la semana que viene".

"Voy ahora a dejar el dinero"

Unas liquidaciones de gasto que en muchas ocasiones se realizaban en efectivo como demuestra esta otra conversación: "No te olvides de subir por el despacho que tengo tu dinero"

También hay conversaciones sobre Koldo y su entonces mujer hablando, supuestamente, en clave: "Mira cuántos folios había, ¿ok?", le pide él a ella. "¿Chistorras?", responde. "Y lechugas...", puntualiza Koldo.

En otro intercambio de mensajes se reflejaba que por los folios no se está refiriendo al papel: "Necesito folios para el jefe en su despacho", le pide a Patricia, su exmujer. "Cariño, voy ahora a dejar el dinero", contesta.

Además, en una grabación Koldo le recrimina que no haya hecho aún un pago: "Son cosas que manda nuestro jefe", dice.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.