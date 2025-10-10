Marta reta en el exprés a Laura Moure: “¿Vas a poder correr tanto?”

Marta, la concursante del atril azul, ha caído en el gajo exprés en una de sus tiradas. Los nervios de la concursante rápidamente se han hecho notar, pero ella ha comentado que se sabía el panel.

Eso sí, Marta ha retado a Laura Moure comentando: “Me la sé, pero no sé si Laura va a correr lo suficientemente rápido”. Menos mal que la presentadora es muy rápida en descubrir todas las letras.

¿Le habrá dado tiempo a la concursante a acertar el panel? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!