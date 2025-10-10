Rentas bajas y coches de lujo en Puerto Serrano: "Mi marido cobra 500 euros y tiene un Porsche Panamera"

Esta pequeña localidad de 7.000 habitantes es una de las 20 más pobres de España. La renta bruta media es de 15.288 euros y solo un 6% tiene estudios universitarios. Y con estos datos, resulta que Puerto Serrano es el municipio con mayor cantidad de coches de lujo. ¿Por qué hay tantos coches de lujos en Puerto Serrano?

“Hombre, es que tengo tres pagas. Mi marido cobra 504”, declara la propietaria de de un Porche Panamera. Lo cierto es que ni una paga ni dos ni tres pueden pagar un coche Panamera porque cuesta unos 200.000 euros. Pero tampoco Mercedes GLC que rondan los 150.000 o los Audios RS5. De segunda mano no están por menos de 47.000 y 50.000 euros.

Un municipio de unos 7.000 habitantes de gente trabajadora que durante toda la vida han estado dedicándose al campo pero que de unos años para acá está sufriendo un cambio radical, un contraste que está llamando la atención que hace que la Guardia Civil esté constantemente. Paseando por las calles se ven casas muy humildes con una apariencia que roza el abandono o la ruina, pero dentro guardan un secreto. En sus garajes tienen coches aparcados de alta gama.

¿El secreto? El menudeo y la droga. “Donde menos te esperes hay droga”, cuenta una vecina sin mostrar su rostro. En este pueblo menos de la mitad de la población, unas 3.700 personas realizan cada año la declaración de la renta. “Mucha gente que ni trabaja ni nada y tu ves que tienen las casas mejor que una”, comenta una señora mayor.

Fue precisamente en este pueblo donde hace un mes la Guardia Civil detuvo a ocho individuos en la operación Trepamuros por secuestrar y torturar durante tres días a una de sus mulas por haber perdido 300 gramos de droga.

Amenazas a nuestros compañeros

Mientras se emitía el reportaje, nuestros compañeros han vivido momentos de tensión .Ha pasado un coche de alta gama y ha pitado diciendo: “Dejad de hablar de Puerto Serrano, iros de aquí”. La Guardia Civil les advierte, siempre que acuden a la zona, que no pueden entrar solos a grabar porque es muy peligroso.

