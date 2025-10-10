Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

Saúl prometió venganza, y se la ha cobrado. Tras hacer pensar a Octavio Oramas que Mónica había sido secuestrada, el aliado del exconvicto ha llamado al patriarca citándole en la vieja fábrica, donde comenzó todo, afirmando que por fin se haría justicia. Y Octavio, al instante, ha puesto rumbo al lugar.

Allí se ha encontrado con un baúl… ¡colgado en el aire! El hombre se temía lo peor: que Mónica se encontrase dentro.

Por otro lado, Estrella sigue desaparecida. Por suerte, la anciana llevaba el chip de localización que Amanda puso en su collar, y dieron con su ubicación fácilmente: la vieja fábrica. En un abrir y cerrar los ojos, tanto César como Amanda se encontraban allí.

Pero, de repente, Mónica ha aparecido como si nada en la oficina, explicando que por fin Saúl se había entregado y había vuelto a la cárcel. Entonces… ¿quién se encuentra dentro del baúl?

Mientras Octavio intentaba por todas maneras bajar el baúl al suelo, César ha entrado dentro del lugar, y nada más ver la situación, alguien ha pulsado el botón que abría el cofre… ¡por abajo!

El cuerpo que se encontraba dentro ha caído, formando un enorme charco de sangre a su alrededor, y cuando César lo ha abierto, se ha encontrado… ¡la mirada sin vida de Estrella!

¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será la relación entre César y Octavio a partir de ahora?