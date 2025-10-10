Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 32

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

El exconvicto ha ideado la manera más macabra para arruinar para siempre la vida del hombre que le llevó a la cárcel.

Saúl prometió venganza, y se la ha cobrado. Tras hacer pensar a Octavio Oramas que Mónica había sido secuestrada, el aliado del exconvicto ha llamado al patriarca citándole en la vieja fábrica, donde comenzó todo, afirmando que por fin se haría justicia. Y Octavio, al instante, ha puesto rumbo al lugar.

Allí se ha encontrado con un baúl… ¡colgado en el aire! El hombre se temía lo peor: que Mónica se encontrase dentro.

Por otro lado, Estrella sigue desaparecida. Por suerte, la anciana llevaba el chip de localización que Amanda puso en su collar, y dieron con su ubicación fácilmente: la vieja fábrica. En un abrir y cerrar los ojos, tanto César como Amanda se encontraban allí.

Sara se despista un segundo… ¡y Estrella desaparece sin dejar rastro!

Pero, de repente, Mónica ha aparecido como si nada en la oficina, explicando que por fin Saúl se había entregado y había vuelto a la cárcel. Entonces… ¿quién se encuentra dentro del baúl?

Mientras Octavio intentaba por todas maneras bajar el baúl al suelo, César ha entrado dentro del lugar, y nada más ver la situación, alguien ha pulsado el botón que abría el cofre… ¡por abajo!

El cuerpo que se encontraba dentro ha caído, formando un enorme charco de sangre a su alrededor, y cuando César lo ha abierto, se ha encontrado… ¡la mirada sin vida de Estrella!

¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será la relación entre César y Octavio a partir de ahora?

