“Está siendo muy difícil no apretar el botón”: los coaches llegan al ecuador de las Audiciones de La Voz

Las Audiciones a ciegas de La Voz alcanzan el ecuador y la emoción está más viva que nunca. En esta cuarta gala, los coaches se enfrentan al reto de seguir buscando las voces que encajen a la perfección en sus equipos. Las plazas son cada vez más limitadas y las estrategias se vuelven más arriesgadas.

“En esta edición está siendo muy difícil no apretar el botón”, reconoce Malú en este avance, reflejando el alto nivel artístico de los talents que pisan el escenario esta temporada. Las decisiones son cada vez más complicadas y los nervios están a flor de piel tanto para los artistas como para los coaches.

“Cada vez hay menos plazas”

Con los equipos casi formados, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra, buscan esas últimas piezas que podrían marcar la diferencia y convertir su equipo en el ganador.

Esta noche, nuevos artistas se subirán al escenario para vivir la función más importante de sus vidas. Entre emoción, nervios y sueños por cumplir, solo unos pocos lograrán entrar en el concurso. ¡Así arranca la cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz!

Así están los equipos antes de la cuarta noche de Audiciones

Con los equipos tan equilibrados, la competencia entre los coaches promete subir de nivel una noche más. Cada coach debe tener 14 artistas para completar su equipo.

Malú sigue siendo la coach con más voces y cuenta con 9 artistas por lo que sigue como líder indiscutible con un grupo potente y muy variado. Por su parte, Mika cuenta con 8 voces con un equipo marcado por la frescura, la diversidad y el carisma de sus talents.

Pablo López ya cuenta con 7 voces y el malagueño está formando un equipo lleno de sensibilidad, emoción y autenticidad. Por último, Sebastián Yatra es el coach con menos artistas, pero está creando un grupo lleno de energía, ritmo y con mucha autenticidad.