La heptatleta Hanne Maudens denuncia abusos sexuales de su entrenador: "Mi mente bloqueó lo que pasó después"

La campeona de heptatlón Hanne Maudens ha revelado el motivo real de su retirada temporal del deporte, denunciando haber sido víctima de abusos sexuales por parte de su exentrenador. En una entrevista concedida a la revista Dag Allemaal, la atleta belga, de 28 años, confesó que sufrió "un comportamiento inaceptable" que marcó su carrera y su salud mental.

"Borraron mi testimonio para proteger al atletismo belga"

"Me fui porque sufrí un comportamiento inaceptable por parte de mi exentrenador", declaró Maudens, que también detalló las presiones constantes a las que fue sometida. "Vivía bajo una tensión continua sobre mi cuerpo, mi rendimiento y mi aspecto físico", explicó, recordando los episodios de humillaciones verbales, sobrecarga física y control extremo de su alimentación.

El momento más traumático ocurrió durante una concentración en Sudáfrica, donde asegura haber sido agredida sexualmente. "Me pidió que me quitara el sujetador, luego que me tumbara en el suelo. Se sentó sobre mí y comenzó a masajearme la espalda. A partir de ahí, mi mente bloqueó lo que pasó después", relató.

Falta de apoyo de la Federación Flamenca de Atletismo

Tras lo ocurrido, Maudens necesitó acudir a terapia para afrontar las secuelas psicológicas del abuso. Sin embargo, su decepción creció al comprobar la reacción de la Federación Flamenca de Atletismo, que, según su testimonio, decidió archivar su denuncia para proteger la imagen del deporte belga. "Borraron mi testimonio. Preferían evitar que el atletismo belga se viera afectado. Eso fue lo más doloroso", lamentó.

La atleta criticó además la falta de mecanismos independientes para tramitar denuncias dentro de la organización: "No había ningún recurso independiente, todo dependía de la propia federación. Estábamos indefensos". Por ello, decidió contratar a un abogado e interponer dos denuncias contra su exentrenador.

Con su testimonio, Hanne Maudens busca concienciar sobre la necesidad de proteger y escuchar a las deportistas. "Siempre somos los últimos en ser escuchados. Pero eso tiene que cambiar", concluyó.

