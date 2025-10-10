Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos la verdadera historia de la vedette Marlene Mourreau

Nacida en un pueblo de Francia, Marlene Mourreau conquistó nuestro país en los años 90, cuando Chicho Ibáñez Serrador la catapultó a nuestras televisiones. Desde entonces, se convirtió en un auténtico mito erótico.

Tras aquella imagen de mujer poderosa y sensual, hay una madre de familia luchadora que trata de cerrar heridas del pasado. Desde pequeña, Marlene arrastra una infancia en la que sus padres nunca aceptaron su profesión, aunque decidió seguir adelante con su pasión.

Hoy, Marlene nos cuenta la historia detrás de la famosa vedette. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!