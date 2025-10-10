Miércoles tras El Hormiguero
La tensión se desata en Juego de Pelotas: un equipo vasco y otro cordobés luchan el próximo miércoles por los 100.000 euros
Hay una frase de Juanra Bonet que logra, como ninguna, desatar los nervios de los concursantes: "Pelotas en juego".
Sólo un equipo ha conseguido hasta ahora conquistar el gran premio de 100.000 euros en Juego de pelotas.Typical Martínez dejó el listón muy alto, aunque los cinco bomberos de Mata-fuegos estuvieron a punto de emular a esa familia en el último programa.
A estas alturas, ha quedado demostrado que hay una frase capaz de desatar los nervios en este concurso: "Pelotas en juego". ¡No te lo pierdas el miércoles tras El Hormiguero!
