La tensión se desata en Juego de Pelotas: un equipo vasco y otro cordobés luchan el próximo miércoles por los 100.000 euros

Hay una frase de Juanra Bonet que logra, como ninguna, desatar los nervios de los concursantes: "Pelotas en juego".

La tensión se desata en Juego de Pelotas: un equipo vasco y otro cordobés luchan el próximo miércoles por los 100.000 euros

Alberto Mendo
Sólo un equipo ha conseguido hasta ahora conquistar el gran premio de 100.000 euros en Juego de pelotas.Typical Martínez dejó el listón muy alto, aunque los cinco bomberos de Mata-fuegos estuvieron a punto de emular a esa familia en el último programa.

Juanra Bonet dará la bienvenida el miércoles a dos nuevos equipos: Txapeldunak, procedente de Euskadi, y Matescape, desde Córdoba. ¿Lograrán escapar de los pelotazos o se darán un chapuzón?

A estas alturas, ha quedado demostrado que hay una frase capaz de desatar los nervios en este concurso: "Pelotas en juego". ¡No te lo pierdas el miércoles tras El Hormiguero!

