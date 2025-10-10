Una joven mata a sus dos bebés recién nacidos: los hallaron asfixiados y envueltos en una manta dentro de un armario

Una mujer de 25 años ha sido detenida en Reggio Calabria, al sur de Italia, acusada de asesinar a sus dos hijos recién nacidos. Los propios padres de la detenida fueron quienes encontraron los cuerpos de los bebés dentro de un armario, envueltos en una manta.

El suceso tuvo lugar en Pellaro, una localidad del municipio. Según informó la Policía, los dos recién nacidos fueron hallados sin vida en el domicilio familiar, con claros indicios de asfixia. Las pruebas médicas han confirmado que los bebés nacieron vivos y fallecieron poco después del parto.

Las cámaras de vigilancia corroboran que la joven estuvo sola en la vivienda entre las 19:00 y las 20:30 horas del 8 de julio de 2024, momento en que se cree que dio a luz y cometió el crimen.

Sospechan que ya mató a otro hijo en 2022

La Policía italiana investiga además si la mujer pudo haber asesinado a otro bebé en 2022, tras descubrir mensajes intercambiados con su pareja (también bajo investigación por posible complicidad) que apuntan a una situación similar.

Los investigadores, a raíz de leer los mensajes que se había intercambiado la joven con su novio, pudieron reconstruir que la pareja había vivido una situación similar en 2022. Estos mensajes revelan que la pareja tuvo fuertes desacuerdos sobre si continuar o no con el embarazo, hasta el mes de agosto, cuando la mujer dio a luz y acabó deshaciéndose del cuerpo del bebé recién nacido. Las unidades caninas especializadas están ahora buscando el cuerpo en el terreno donde vivían la detenida y su novio y también en los alrededores del domicilio de su familia.

La familia desconocía el embarazo

En sus declaraciones, los padres aseguraron no saber que su hija estaba embarazada. El mismo día de los hechos, la joven fue ingresada en el Hospital General de Reggio Calabria por una hemorragia grave, poco antes de que se descubrieran los cadáveres.

