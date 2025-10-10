Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Italia

Una joven mata a sus dos bebés recién nacidos: los hallaron asfixiados y envueltos en una manta dentro de un armario

Fueron los propios padres de la joven de 25 años quienes encontraron los cuerpos de los bebés sin vida, envueltos en una manta dentro de un armario. La Policía investiga si la mujer pudo haber asesinado a otro bebé en 2022 tras descubrir mensajes intercambiados con su pareja.

Un coche de la Polic&iacute;a italiana

Un coche de la Policía italianaArchivo

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Una mujer de 25 años ha sido detenida en Reggio Calabria, al sur de Italia, acusada de asesinar a sus dos hijos recién nacidos. Los propios padres de la detenida fueron quienes encontraron los cuerpos de los bebés dentro de un armario, envueltos en una manta.

El suceso tuvo lugar en Pellaro, una localidad del municipio. Según informó la Policía, los dos recién nacidos fueron hallados sin vida en el domicilio familiar, con claros indicios de asfixia. Las pruebas médicas han confirmado que los bebés nacieron vivos y fallecieron poco después del parto.

Las cámaras de vigilancia corroboran que la joven estuvo sola en la vivienda entre las 19:00 y las 20:30 horas del 8 de julio de 2024, momento en que se cree que dio a luz y cometió el crimen.

Sospechan que ya mató a otro hijo en 2022

La Policía italiana investiga además si la mujer pudo haber asesinado a otro bebé en 2022, tras descubrir mensajes intercambiados con su pareja (también bajo investigación por posible complicidad) que apuntan a una situación similar.

Los investigadores, a raíz de leer los mensajes que se había intercambiado la joven con su novio, pudieron reconstruir que la pareja había vivido una situación similar en 2022. Estos mensajes revelan que la pareja tuvo fuertes desacuerdos sobre si continuar o no con el embarazo, hasta el mes de agosto, cuando la mujer dio a luz y acabó deshaciéndose del cuerpo del bebé recién nacido. Las unidades caninas especializadas están ahora buscando el cuerpo en el terreno donde vivían la detenida y su novio y también en los alrededores del domicilio de su familia.

La familia desconocía el embarazo

En sus declaraciones, los padres aseguraron no saber que su hija estaba embarazada. El mismo día de los hechos, la joven fue ingresada en el Hospital General de Reggio Calabria por una hemorragia grave, poco antes de que se descubrieran los cadáveres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

(Foto de ARCHIVO)July 28, 2025, Lima, PERU: Peruvian President Dina Boluarte reviews an honor guard upon arriving at Congress to give a speech to the nation on the occasion of the Independence DayEuropa Press/Contacto/Mariana Bazo28/07/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Mundo

VÍDEO: Vídeo: El príncipe Guillermo rompe a llorar con una mujer que sufrió el suicidio de su marido

VÍDEO: El príncipe Guillermo rompe a llorar con una mujer que sufrió el suicidio de su marido

Julia Wandelt, la joven que asegura ser Madeleine McCann

La hermana de Madeleine McCann relata el calvario que le hizo pasar Julia Wandelt: "Editó las fotos para que se parecieran más a ella"

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez

La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista Reyes Rigo

Un coche de la Policía italiana
Italia

Una joven mata a sus dos bebés recién nacidos: los hallaron asfixiados y envueltos en una manta dentro de un armario

Gus, el niño de 4 años desaparecido en Australia
Australia

Las incógnitas sobre la desaparición de Gus, de 4 años, 15 días después de perderle la pista

Imagen de archivo de María Corina Machado
Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

La opositora venezolana María Corina Machado ha sido reconocida por el Comité Noruego "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos".

Ucrania guerra
Guerra Ucrania

Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética de Kiev

Los ataques también han caído en distintos edificios residenciales provocando un incendio, por ello los vecinos han tenido que ser desalojados y doce personas han resultado heridas.

Terremoto en FIlipinas

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de Filipinas y deja al menos un muerto

PERUVIAN PRESIDENT DINA BOLUARTE

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

Benjamin Netanyahu, reunido con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, el yerno del presidente, Jared Kushner, y el ministro Ron Dermer

Última hora del acuerdo de paz de Trump para Gaza, en directo: Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego y empieza a retirar sus tropas

Publicidad