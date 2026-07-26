“¿Qué has hecho, tío?”: Marco hace llorar a Ana Mena en la Gran Final de La Voz Kids

Marco salió al escenario de La Voz Kids con la versión más espectacular de ‘Talking to the moon’ de Bruno Mars. Una balada que logró cautivar a los allí presentes para llevarlo directamente a la fase final de esta edición. Sin embargo, antes de eso, Ana Mena quiso felicitarle por su buen trabajo.

“¿Qué has hecho, tío?”, empezaba diciendo de manera eufórica la coach. Unas palabras que dejaban claro lo mucho que le había llegado la interpretación. Ahora bien, la malagueña no tardó en romperse por completo, dejando que la emoción se apoderara de ella a medida que comentaba lo que acababa de ver.

“Es una canción que sentimos y que tú sientes también”, explicaba al conseguir recomponerse: “Has demostrado en este escenario que eres un pedazo de artista y que vas a ser una súper estrella”. Así, Ana Mena se enorgullecía de lo que su talent había demostrado en una noche para enmarcar. ¡Revive este emotivo momento dando play al vídeo de arriba!

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