Semana del 27 al 31 de julio
Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cara a cara! Marta conoce a Bianca, la ex de Fina... ¿Cómo reaccionará?
La empresaria conocerá a la argentina y Fina será testigo de ello.
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La próxima semana en Sueños de libertad...¡van a pasar muchas cosas!
Damián rechazará comprarle las acciones de la Industrial a Tasio y tratará de acercar posturas con su hijo. ¿Lo conseguirá? Mientras tanto, Tasio recibirá una carta de Carmen: nunca podrá perdonarlo y su matrimonio es insalvable. El joven, destrozado, se apoyará en Paula..
Begoña se trasladrá a la casa de los montes con Juanito y Julia para intentar descansar y reconectar con sus hijos. Y cuando pensaba que le había salido bien la jugada, Gabriel le dirá que va a anular el poder marital: sabe que Andrés trató de quedarse con un negativo de sus fotos con María. ¿Qué pasará ahora?
Por otro lado, Gabriel descubrirá que Beatriz ha estado alimentando a Junito con leche de fórmula y se dará cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser...
Además, Marisol llegará a la casa grande. La joven necesita reposo tras su aborto y Damián no dudará en acogerla en la casa grande. Poco después, Pablo visitará a Marisol y comprobará el amor irracional que siente hacia él. El patriarca de los Salazar se marchará de allí comprobando el amor irracional que siente ella por él y dejando a Marisol totalmente rota...
Valetina mantendrá con su madre la conversación pendiente que tenía con ella. Será una charla llena de reproches y culpa. Sin embargo, todo cambiará cuando Dorotea, gracias a una conversación con Andrés, decide acercarse a su hija para solucionar sus problemas con ella. ¿Podrán renconciliarse madre e hija?
Fina le contará a Marta que Bianca está en Toledo. Las dudas comenzarán a invadir a la De la Reina. ¿Y sin Fina sigue sintiendo algo por su ex? Después, conocerá a la aregntina y se dará cuenta de la gran conexión que existe entre ambas.
Después, a solas, Fina le dirá a Marta que solo la quiere a ella y que Bianca no supone ninguna amenaza en su relación. Sin emabrgo, la hija de Damián no se quedará tranquila. ¿Qué pasará?
¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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