Avance semanal de Sueños de libertad: ¡Cara a cara! Marta conoce a Bianca, la ex de Fina... ¿Cómo reaccionará?

La próxima semana en Sueños de libertad...¡van a pasar muchas cosas!

Damián rechazará comprarle las acciones de la Industrial a Tasio y tratará de acercar posturas con su hijo. ¿Lo conseguirá? Mientras tanto, Tasio recibirá una carta de Carmen: nunca podrá perdonarlo y su matrimonio es insalvable. El joven, destrozado, se apoyará en Paula..

Tasio en el capítulo 613 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Begoña se trasladrá a la casa de los montes con Juanito y Julia para intentar descansar y reconectar con sus hijos. Y cuando pensaba que le había salido bien la jugada, Gabriel le dirá que va a anular el poder marital: sabe que Andrés trató de quedarse con un negativo de sus fotos con María. ¿Qué pasará ahora?

Por otro lado, Gabriel descubrirá que Beatriz ha estado alimentando a Junito con leche de fórmula y se dará cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser...

Además, Marisol llegará a la casa grande. La joven necesita reposo tras su aborto y Damián no dudará en acogerla en la casa grande. Poco después, Pablo visitará a Marisol y comprobará el amor irracional que siente hacia él. El patriarca de los Salazar se marchará de allí comprobando el amor irracional que siente ella por él y dejando a Marisol totalmente rota...

Marisol y Digna en el capítulo 614 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Valetina mantendrá con su madre la conversación pendiente que tenía con ella. Será una charla llena de reproches y culpa. Sin embargo, todo cambiará cuando Dorotea, gracias a una conversación con Andrés, decide acercarse a su hija para solucionar sus problemas con ella. ¿Podrán renconciliarse madre e hija?

Fina le contará a Marta que Bianca está en Toledo. Las dudas comenzarán a invadir a la De la Reina. ¿Y sin Fina sigue sintiendo algo por su ex? Después, conocerá a la aregntina y se dará cuenta de la gran conexión que existe entre ambas.

Marta y Bianca en el capítulo 613 de Sueños de libertad | Antena 3

Después, a solas, Fina le dirá a Marta que solo la quiere a ella y que Bianca no supone ninguna amenaza en su relación. Sin emabrgo, la hija de Damián no se quedará tranquila. ¿Qué pasará?

Fina y Marta en el capítulo 614 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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