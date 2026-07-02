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Joyas de Zapatero

Las dudas que rodean el caso de las joyas de Zapatero: ¿Ha prescrito el delito?

Zapatero sigue sin dar explicaciones del origen de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros, que se encontraron en una caja fuerte durante los registros en su despacho.

La Agencia Tributaria acuerda personarse en el 'caso Plus Ultra' por las joyas de Zapatero

Zapatero sigue sin dar explicaciones del origen de las joyas | EUROPAPRESS

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Silvia López
Silvia López
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El juez Calama le preguntó por ellas cuando declaró en la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio. "Vamos con las dichosas joyas", le dijo el magistrado. Pero Zapatero se negó a declarar sobre este asunto: "no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado". El expresidente del gobierno se comprometió a dar explicaciones en el plazo máximo de 10 días. Han pasado 15 y seguimos sin saber el origen de esas joyas.

Ahora Abogacía del Estado, representando a Hacienda, se persona en la causa por el presunto delito fiscal. "Es habitual que la Agencia Tributaria se persone en la práctica totalidad de los delitos", asegura Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, "pero es que además en este caso, dada la importancia institucional y también la cuantía, resultaba prácticamente obligado que se personase".

¿Ha prescrito el delito fiscal?

Cuando el juez incorporó la pieza separada del caso Plus Ultra por las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, dentro de una caja fuerte, sumó a la lista dos nuevos delitos: contrabando y delito fiscal. Por la cuantía de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros, podría tratarse de un delito fiscal agravado y ese está penado con hasta 6 años de cárcel. En el caso del de contrabando, son de 1 a 5 años.

Pero la clave ahora es desde cuándo tenía Zapatero esas joyas. El pasado 18 de junio durante un viaje a Bruselas, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ya deslizó la idea de la antigüedad de esa posesión: "la España de 2007 no es la España de 2006, ni la legislación de hoy es la de 2007".

En ese caso el delito fiscal habría prescrito. "Si han pasado más de 5 años", aclara de la Torre, "o 10 años en el caso de un delito fiscal agravado, se puede haber producido la prescripción". Eso sí, Zapatero tiene que acreditarlo y de momento no lo ha hecho.

¿De dónde vienen esas joyas?

Porque lo que está claro es que fuera cual fuera el origen, una herencia o un regalo, tendría que haber tributado por ello: "si antes no tenías nada y ahora tienes 1,3 millones de euros tienes más dinero y eso tienes que declararlo, bien en el impuesto sobre sucesiones o bien en el impuesto sobre la renta".

En cualquier caso, añade Torre, "la obligación tributaria existió, otra cuestión es que no se pueda perseguir ni por vía administrativa ni por vía penal en el caso de que haya prescrito".

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