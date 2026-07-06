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Caso Zapatero

El silencio de Zapatero sobre las joyas mantiene abiertas las dudas sobre su origen

Ante el juez, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que ofrecería explicaciones sobre el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho en un plazo máximo de diez días. Sin embargo, ya han transcurrido veinte días desde ese compromiso y, hasta el momento, no se ha hecho pública ninguna aclaración al respecto.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero prometió hace 19 días explicarle al juez de dónde salieron las joyas que guardaba en su despacho | EFE

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Han pasado 20 días desde que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió dar explicaciones sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho hace 48 días. Cuando tuvo que comparecer ante el juez, el expresidente optó por no prestar declaración y rechazó responder a las preguntas sobre el hallazgo. No obstante, aseguró que acabaría ofreciendo una explicación con el paso de los días. Pero el plazo que él mismo fijó, 10 días máximo, ya ha expirado y continúa sin haber noticias sobre el origen de las piezas.

El silencio alimenta las dudas sobre la procedencia

El informe pericial detalla que esas joyas, entre pendientes, collares, colgantes, sortijas y relojes, halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente han sido valoradas en 1.323.915 euros. Pero desde el principio, los joyeros expertos en piezas exclusivas han dicho que 1,3 millones es un precio de subasta a la baja. Si las joyas se comercializaran en una joyería especializada, su valor podría duplicarse o incluso triplicarse, lo que incrementaría todavía más la relevancia económica del caso.

Sin las explicaciones del expresidente del Gobierno, se sigue sin saber el origen y el silencio sigue alimentando las dudas sobre la procedencia de las joyas y mantiene abiertas las acusaciones relacionadas con un posible delito de contrabando y otro de carácter fiscal. A ello se suma la hipótesis sobre su posible procedencia saudí.

El propio Pedro Sánchez asumió públicamente la versión de que las joyas podrían tener ese origen, interpretándolas como un reconocimiento a la buena relación existente entre Arabia Saudí y España. No obstante, si las autoridades saudíes llegaran a certificar oficialmente el origen de las piezas, su valor podría aumentar de forma considerable, una circunstancia que complicaría aún más la situación del expresidente.

Nuevas informaciones sobre Zapatero

Mientras tanto, siguen apareciendo nuevas informaciones relacionadas con Zapatero. Según publica El Confidencial, el expresidente habría intentado que Indra le contratara como asesor con una remuneración anual de 100.000 euros.

Además, el expresidente podría haberse reunido con la número dos del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, pocos días antes de la detención de Julio Martínez, su presunto testaferro, según el Debate. Estos nuevos datos vuelven a situar al expresidente en el centro de la actualidad política y judicial.

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