Accidente de Adamuz

Así viajamos de Córdoba a Madrid tras la tragedia del choque de trenes de Adamuz

Valoramos las alternativas disponibles para movernos de sur a norte de la península tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. Necesitamos mucho más tiempo y en algunos casos, mucho más dinero.

La odisea de viajar de Madrid a Cataluña tras el accidente.

Raúl García
Publicado:

Buscamos métodos terrestres para viajar de Córdoba a Madrid en el menor tiempo posible por un precio razonable. Tren, autobús, vehículo compartido, taxi… sigue habiendo medios, pero las condiciones han cambiado.

Voy en mi coche, aunque me salga 50 euros más caro

Entramos en la estación Julio Anguita y vemos en los paneles que oferta hay, pero con un viaje necesario en autobús para sortear el tramo cortado de Adamuz. Un viajero que iba a viajar hasta Barcelona espera para anular el billete que compró hace dos semanas: “tendría que ir desde Córdoba a Villanueva en autobús, de Villanueva a Madrid en tren, y luego de Madrid a Barcelona. No me compensa”. También va a anular su billete Jesús, que iba a Madrid para participar en Fitur. Pero él lo cancela por miedo: “Por supuesto que lo tengo. No me atrevo. No hay regularidad, no hacen caso a los técnicos cuando hacen una denuncia o ponen muchos avisos. Voy en mi coche, aunque me salga 40 o 50 euros más caro, porque voy seguro de que voy a ir y voy a volver”.

600 euros por 400 kilómetros

Dionisio es taxista. Algunos compañeros suyos hicieron carreras de Córdoba a Madrid la noche de la tragedia. “Esa carrera sale por 649 euros. Los precios no han subido debido al accidente. Sería ilegal”. Quienes sí que han subido precios, según alguna asociación de consumidores, son las agencias de coches de alquiler: hasta 600 euros. Descartamos ambos medios de transporte y miramos en la estación de autobuses.

“Se están aprovechando de la necesidad de la gente”

Isabel despacha billetes, más que nunca en estos días difíciles: “hemos aumentado los trayectos en 1.200 plazas. Hasta el triple. El trayecto son cuatro horas y cuarenta y cinco minutos y cuesta 28,90”. Tampoco han subido los precios. Sorprende que sean bastante más baratos que en una popular plataforma de coche compartido, eso que llaman consumo “colaborativo”: abundan los viajes por 38,39 euros. Raúl, usuario habitual de la plataforma nos confirma lo que parece: “es muy caro, están desorbitados. Ese trayecto suele rondar los 15 o 20 euros, no más. Se están aprovechando de la necesidad de la gente”.

La atención a los niños víctimas del accidente.

Aurora, la enfermera que atendió a los niños del accidente de tren de Adamuz: "Llegaban llorando y algunos no eran capaces de hablar de lo que les había pasado"

