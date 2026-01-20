Antena3
Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"

El accidente de los trenes de alta velocidad ocurrido en Córdoba, ha desatado una ola de solidaridad que se iniciaba pocos momentos después del choque. Sin embargo siempre hay quienes tratan de obtener un beneficio exagerado de los afectados ante la necesidad que surge en estas ocasiones y la abogada Beatriz de Vicente explica a qué se tiene derecho y cómo actuar.

Beatriz de Vicente, derechos afectados

Andrés Pantoja
Publicado:

Con el paso de las horas fue aclarándose que lo ocurrido en la fatídica tarde- noche del domingo 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz no se trataba de un incidente más en la red ferroviaria española. Poco a poco la tragedia constató su magnitud con unos datos de fallecidos y heridos sobrecogedores.

A partir de entonces los afectados, directa o indirectamente, se cuentan por miles y las pérdidas en millones. La circulación de trenes con el sur de la Península quedaba cortada y permanecerá así durante días. Muchos ciudadanos han sufrido las consecuencias y se han enfrentado a serias dificultades para llegar a sus destinos, hay quien todavía no lo ha logrado y hay quien finalmente no lo podrá hacer.

"Si tardan más, puedo hacerla yo"

La abogada Beatriz de Vicente ha explicado las devoluciones, indemnizaciones alternativas y dietas, a que tienen derecho los viajeros que han visto trastocados sus planes por alguna razón. Subraya el derecho a la devolución íntegra del importe del viaje, así como a una indemnización adicional de hasta el 50% del valor del mismo.

El pasajero también puede optar por una reubicación o un cambio de billete "incluso del trayecto si está dentro del importe" del billete adquirido, así como a un transporte alternativo que permita el viaje: "Hasta 100 minutos puedo estar esperando a que me den una opción de transporte alternativo. Si tardan más, puedo hacerla yo".

Además aclaraba que si el tiempo de espera derivado de la alternativa ofrecida implica una estancia no programada, el usuario también tiene derecho "a comida, bebida e incluso pernocta".

Precios abusivos... ¡e ilegales!

Muchos usuarios de distintos servicios han expuesto públicamente una subida desorbitada del importe de distintos servicios como billetes de avión, o anomalías con otros transportes. La avaricia en muchas ocasiones no tienen escrúpulos con las desgracias. Sobre esto la letrada avisaba: "Importante: desde que ocurrió la DANA, hay un Real Decreto que entró en vigor en Noviembre de 2024 que prohíbe expresamente los precios abusivos. Si cualquiera se enfrenta a un precio abusivo (…), que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!".

"Estoy indignadísimo"

El colaborador de Espejo Público Cristóbal Soria relataba su reciente experiencia con el alquiler de un vehículo, que llegó a pagar por adelantado, pero al recogerlo le advirtieron de un tiempo de espera mínimo de tres horas tras el cual no le daban garantías de disponibilidad: "Yo estoy indignado, estoy escuchando a las compañeras y estoy indignadísimo. Yo hice una reserva de un coche para venir a Madrid desde Sevilla".

"36 horas después todavía no me han devuelto el importe que me cobraron (…) Y la situación que se estaba viviendo ayer en la Estación de Santa Justa era tremenda", sentenciaba.

