Hasta cuándo estará cerrada la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía tras el accidente de tren en Adamuz

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecerá sin servicio, como mínimo, hasta el viernes 23 de enero tras el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Iryo ya ha comunicado a sus clientes la cancelación de todos los trenes en este corredor hasta esa fecha y procederá a la devolución automática de los billetes afectados. El resto de operadores aún no ha confirmado oficialmente cuánto tiempo se mantendrá el cierre, mientras que Adif, gestor de la infraestructura, tampoco ha ofrecido una previsión concreta para la reapertura.

Desde Adif explican que antes de restablecer la circulación será necesario retirar los trenes implicados en el siniestro y evaluar en profundidad los daños causados en la vía. Una vez completado ese análisis, se movilizarán los recursos técnicos y humanos necesarios para la reparación de la infraestructura.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha dicho esta mañana que no prevé que el servicio se pueda reanudar, al menos, durante los próximos tres o cuatro días.

Plan alternativo de transporte

Renfe ya está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender, a partir de este martes, a los viajeros afectados por el corte de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

No obstante, el operador ferroviario remarca en un comunicado que se trata de un plan extraordinario destinado a los viajeros que consideren esencial el llegar a sus destinos. Por ello, Renfe insta a los viajeros que no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor que cambien o anulen sus billetes.

Mas de 20 trenes diarios Madrid-Sevilla

La complejidad logística es elevada. Solo Renfe opera más de 20 trenes diarios por sentido entre Madrid y Sevilla, a los que se suman nueve trenes de Iryo y cuatro de Ouigo. Cada convoy puede transportar hasta 500 personas, frente a las alrededor de 50 plazas de un autobús, lo que hace técnicamente inviable ofrecer una alternativa por carretera para todos los viajeros afectados.

