Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Transportes

Hasta cuándo estará cerrada la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía tras el accidente de tren en Adamuz

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecerá sin servicio, como mínimo, hasta el viernes 23 de enero.

Varias personas esperan para ser atendidas en la oficina de Renfe en la estación del AVE María Zambrano de Málaga

Hasta cuándo estará cerrada la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía tras el accidente de tren en Adamuz, Córdoba | EFE

Publicidad

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecerá sin servicio, como mínimo, hasta el viernes 23 de enero tras el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Iryo ya ha comunicado a sus clientes la cancelación de todos los trenes en este corredor hasta esa fecha y procederá a la devolución automática de los billetes afectados. El resto de operadores aún no ha confirmado oficialmente cuánto tiempo se mantendrá el cierre, mientras que Adif, gestor de la infraestructura, tampoco ha ofrecido una previsión concreta para la reapertura.

Desde Adif explican que antes de restablecer la circulación será necesario retirar los trenes implicados en el siniestro y evaluar en profundidad los daños causados en la vía. Una vez completado ese análisis, se movilizarán los recursos técnicos y humanos necesarios para la reparación de la infraestructura.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha dicho esta mañana que no prevé que el servicio se pueda reanudar, al menos, durante los próximos tres o cuatro días.

Plan alternativo de transporte

Renfe ya está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender, a partir de este martes, a los viajeros afectados por el corte de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

No obstante, el operador ferroviario remarca en un comunicado que se trata de un plan extraordinario destinado a los viajeros que consideren esencial el llegar a sus destinos. Por ello, Renfe insta a los viajeros que no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor que cambien o anulen sus billetes.

Mas de 20 trenes diarios Madrid-Sevilla

La complejidad logística es elevada. Solo Renfe opera más de 20 trenes diarios por sentido entre Madrid y Sevilla, a los que se suman nueve trenes de Iryo y cuatro de Ouigo. Cada convoy puede transportar hasta 500 personas, frente a las alrededor de 50 plazas de un autobús, lo que hace técnicamente inviable ofrecer una alternativa por carretera para todos los viajeros afectados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los familiares de los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz, piden ayuda: "Llevamos desde las 21:00h intentando contactar con mi padre"

Accidente de tren

Publicidad

Sociedad

Trenes descarrilados en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Al menos 40 muertos y 12 ingresados en UCI; se busca a decenas de desaparecidos

Imagen del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El jefe de bomberos de Córdoba, tras el accidente en Adamuz: "Tuvimos que retirar fallecidos para llegar a algún vivo..."

Captura Imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Hasta 39 personas continúan desaparecidas tras el choque de los trenes en Adamuz: "Las horas nos están pasando factura"

Accidente Adamuz
ACCIDENTE ADAMUZ

Adif avisó de ocho incidencias en Adamuz meses antes del choque de los trenes

Varias personas esperan para ser atendidas en la oficina de Renfe en la estación del AVE María Zambrano de Málaga
Transportes

Hasta cuándo estará cerrada la línea de alta velocidad Madrid - Andalucía tras el accidente de tren en Adamuz

Juan Barroso, el tío de la niña de 6 años que logró escapar del accidente de tren en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

La historia de la niña de 6 años superviviente del accidente de Adamuz en el que ha muerto su familia: "Salió por sus propios medios"

El tío de la niña, Juan Barroso, se mostraba frustrado ante los medios por la poca claridad que recibía al solicitar información sobre sus familiares en diferentes centros hospitalarios.

Accidente Adamuz
Adamuz

Así fue el choque de trenes en Córdoba, la secuencia de la tragedia de Adamuz

Un Iryo Málaga-Madrid descarrila e invade la vía contraria y colisiona con un Alvia, con al menos 39 fallecidos.

Mario, superviviente del accidente de tren en Adamuz

Mario relata el "terror" que vivió en el accidente de tren de Adamuz: "Pánico, gente chillando y todo volando"

Esquiadores en la estación de Baqueira Beret en una imagen de archivo.

Muere un esquiador de montaña en Baqueira atrapado por un alud 

Operación 'pato herido' de la policía local

Curiosa operación de rescate en Las Palmas de Gran Canaria: 'Patocho' capturado tras una intensa negociación

Publicidad