Pedro Sánchez asume toda la responsabilidad en el accidente de Adamuz: "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento"

Pedro Sánchez, asume por primera vez, "todas las responsabilidades" del fatídico accidente de Adamuz. Ha prometido transparencia en la investigación y defendido la alta velocidad. Asegura que "es un orgullo en España".

Pedro Sánchez asume toda la responsabilidad en el accidente de Adamuz

Visiblemente afectado, esta media noche Pedro Sánchez ha asumido toda la responsabilidad en la gestión del accidente de tren en Adamuz. "Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia" ha asegurado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Unión Europea.

Era la última pregunta y el jefe del Ejecutivo no ha tenido problemas en asumir toda la responsabilidad a la vez que ha defendido que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país y una prioridad para su Gobierno porque mejorar la forma de moverse por el país , y van a trabajar por restablecer la confianza en ella por parte de la ciudadanía. "El daño es irreparable, pero las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado".

Sánchez ha prometido transparencia antes de volver a mostrar sus condolencias con los familiares de las víctimas. Ha insistido en que el Ejecutivo va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia. De la misma forma, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos y los ciudadanos de a pie que se han volcado ante la tragedia con generosidad, humanidad y profesionalidad.

