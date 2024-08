Así será la estancia del asesino de Mateo en prisión: "Se quiere evitar a toda costa que el interno se quite la vida"

El asesinoconfeso del Mateo ha pasado la primera noche en la prisión de Ocaña, Toledo. Fue el jueves por la mañana cuando el joven de 20 pasó a disposición judicial, tras pasar tres días en el calabozo. Tras declarar, la magistrada del juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo decretó prisión provisional comunicada y sin fianza.

La juez habría solicitado exprofeso a Instituciones Penitencias que fuera trasladado a "un centro adecuado a su situación de discapacidad", y según se ha podido saber, el presunto asesino ha pasado la noche en la enfermería de la prisión toledana. Aunque en un primer momento se decretó el secreto de sumario sobre la investigación, han trascendido algunos detalles, como que la jueza ha solicitado un informe forense para evaluar la imputabilidad en base a su discapacidad mental. Aún se desconocen las conclusiones del mismo.

Así fue la declaración

Una discapacidad del 70%, según asegura el padre del sospechoso, que cambia de forma relevante el procedimiento judicial. Además del informe pericial, el juez solicitó la participación de un experto para que ayudara al investigado a comprender sus preguntas, explicarse, y ser entendido.

El joven se acogió a su derecho a no declarar, como ya había avanzado su padre en el programa 'Y ahora Sonsoles', siguiendo el consejo de su abogada.

"No tenemos psiquiatras en los centros penitenciarios"

Espejo Público ha logrado contactar con el portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios y Prisiones, Rafael Paniza, para conocer cómo será la atención que recibirá el presunto asesino en la prisión. Paniza pone en duda que el centro penitenciario en el que ha sido ingresado está realmente preparado para atender a presos con estas características.

"En España tenemos dos psiquiátricos penitenciarios a la espera del análisis forense, de que al final se decida si es imputable o no. Los centros penitenciarios desde mi punto de vista no están adaptados para este tipo de internos con este tipo de patologías. Hay módulos para enfermos mentales, pero no tenemos psiquiatras en los centros penitenciarios. Viene un psiquiatra externo cada x tiempo para atender a toda la población", asegura el portavoz.

Al ser preguntado por el trato que recibirá en las próximas horas. Rafael Pinza apunta a que "lo que se va a intentar ahora posiblemente es que a través de la medicación que no tenga brotes, e intentar estabilizarlo, que es lo que he visto en estos últimos años que se hace con este tipo de internos". De igual manera, reitera que las prisiones convencionales no cuentan con los profesionales adecuados para tratar con estos reclusos.

El sospechoso podría permanecer en la enfermería de la prisión

Pinza recuerda que a menudo a los internos que presentan problemas de salud mental, se les asigna un "interno de apoyo": "Lo que se quiere evitar a toda costa (...) es que el interno se quite la vida, los funcionarios de prisiones no podemos estar pendientes de todos los internos 24 horas". Sobre el tiempo que podrá permanecer el presunto asesino de Mateo en la enfermería de la prisión, sostiene que "puede ser que lo clasifiquen y lo dejen destinado en el módulo de enfermería, o si hay un módulo para enfermos mentales, sea destinado a ese tipo de módulo, sería uno de los lugares donde podría ir el interno, pero como digo, el tratamiento en España no es individualizado".

Las posibles preguntas del informe

Espejo Público también ha querido hablar con el psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, sobre las preguntasa las que se habría tenido que enfrentar. Fuertes explica que a menudo se "trata de buscar que exista una disociación en su pensamiento, que tenga una enfermedad mental grabe como sería una psicosis, y en base de esa actuar. Por tanto, la primera pregunta que yo le haría sería si notó algo especial cuando se levantó".

"Dado lo que ha pasado (...) habría que ir dirigiendo el interrogatorio para ver si esas voces que se supone que ha escuchado, ese otro yo, le ha ordenado o le dijo algo en concreto y que si eso le que dijo iba dirigido al daño que ha producido", sostiene el doctor. Agrega que "con toda la información que existe en el atestado, iríamos a buscar la existencia de una enfermedad mental crónica o si fue un episodio agudo derivado de una circunstancia muy concreta".

La presentadora de Espejo Público, Lorena García, ha querido conocer este hecho podría condicionar la decisión del juez: "Ahí va a estar clave del procedimiento judicial", afirma José Carlos Fuertes, "el diagnóstico que se nos ha dado es 'discapacidad', que no es diagnóstico, es simplemente una valoración administrativa", sentencia.