El asesino del pequeño Mateo podría evitar la cárcel: "No veo clara la prisión permanente revisable... me parecería inhumano"

Los vecinos de la localidad de Mocejón, Toledo, siguen llorando la pérdida del pequeño Mateo. El niño de 11 años fue asesinado el domingo, mientras jugaba a fútbol con sus amigos en un polideportivo. Será esta mañana cuando se celebrará el funeral y entierro del pequeño, en una ceremonia que se prevé multitudinaria.

El presunto autor del crimen, un joven de 20 años, fue detenido en su domicilio un día después del trágico suceso. Pudo ser identificado gracias a las cámaras que se encontraban en los alrededores de las instalaciones deportivas, y se encuentra en disposición policial, mientras continúa la investigación de los hechos. El joven habría confesado el asesinato y dónde se encontraba el arma, aunque aún no ha sido localizada.

Nadie reparó en él

Paralelamente, continúan trascendiendo nuevos datos sobre el brutal asesinato. En las últimas horas, se ha conocido que tras el crimen, el detenido caminó dos kilómetros por el pueblo sin que nadie reparara en él, ya con la cara descubierta. Sus padres estarían separados, de esta forma, su residencia habitual se encuentra en Madrid con su madre, aunque también pasaba temporadas en Mocejón, donde viven su padre y abuela.

Precisamente el padre, ha querido comparecer ante los medios, tras visitar al presunto asesino. La familia ha destacado que cuenta con una discapacidad psíquica del 70%, aunque precisan que vivía una vida normal, sin causar problemas. De igual manera, han reconocido que "no toma medicación", ya que su hijo "está muy sano".

El Ministerio de Sanidad ha pedido «no asociar» los antecedentes de salud mental a la violencia a raíz de este caso. Ha sido la comisionada de Salud Mental del Ministerio, Belén González, quien a través de la res social 'X', ha incidido en que: "Este dato, por el momento, no es relevante y no debería asociarse al suceso. Esta asociación reproduce un estigma que vincula falsamente los problemas de salud mental con el comportamiento violento. Este estigma es infundado, falso y dañino", apunta.

Un peritaje sobre el grado de discapacidad

La investigación continúa bajo secreto de sumario, y será el juez el que tendrá que decidir si efectivamente esta discapacidad influirá en la condena del presunto asesino. Espejo Público ha contactado con el magistrado Ignacio González Vega, para conocer los posibles escenariosa los que se tendrá que enfrentar.

González Vega asegura: "El problema que tenemos en España es que no se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el estatuto jurídico de las personas con discapacidad en el proceso penal (...) yo creo que a la hora de incubar un procedimiento penal, en este sentido, es fundamental hacer un peritaje sobre el grado de discapacidad que tiene el supuesto autor de los hechos (...) es difícilmente compatible con el ejercicio del derecho de defensa, que una persona con un grado de discapacidad como dice el padre de un 75% pueda prestar declaración".

El magistrado recuerda que existe un plazo máximo en el que un detenido puede permanecer a disposición de la policía, antes de pasar a disposición judicial. De igual manera explica cómo funciona el proceso de peritaje: "Ese informe médico, psiquiátrico, exige para el perito forense el examen de una documentación y la exploración del sujeto, pero no puede tardar mucho en determinar su grado de discapacidad", sostiene, ya que condicionará en gran medida el proceso penal.

"No lo veo nada claro"

Al ser preguntado por una posible pena de prisión permanente revisable, Ignacio González afirma: "Yo no lo veo nada claro". "Desde luego, no hay que pensar en una condena, sino en una medida de seguridad, si tiene tal grado de discapacidad no se le puede aplicar, me parecería inhumano por completo el que se pueda aplicar la misma mena que a una persona que no padece una enfermedad mental". González explica que en estos casos sería más recomendable "el internamiento en un centro adecuado para la persona".

Ignacio González Vega finaliza reiterando que "para emitir una pericia sobre su grado de discapacidad, eso va a estar confiado exclusivamente a los expertos (...) la forma de actuar de esta persona, no sé si se ajusta a los patrones habituales (...) insisto todo quedará confiado al dictamen que emita el médico forense, que es en este caso experto en psiquiatría".