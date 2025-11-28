Isabel Pantoja demanda por 5 millones a la prensa: "Que se haga justicia"

Isabel Pantoja acude al juzgado de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para ratificar su demanda contra varios medios de comunicación y tertulianos. ¿El motivo? Difundir datos de carácter íntimo sobre su estado de salud.

La tonadillera no ha respondido a ninguna de las preguntas hechas por los periodistas a su salida del juzgado. Solo ha hablado su abogado, Eduardo Urbano, para decir que no iba a contestar a nada. "Queremos que vuelva a su carrera profesional. Ella quiere que se haga justicia, que es lo que ha pedido expresamente. Está muy afectada por esto y le hace mal porque una cosa es informar, pero lo que no puede ser es revelar secretos. Es un paso más", ha añadido.

La cantante solicita por daños y perjuicio más de cinco millones de euros. Supuestamente, se desveló el pasado mes de mayo datos privados de su salud, como sus ingresos hospitalarios de urgencias y que padece un problema renal derivado de una diabetes.

