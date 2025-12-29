Vecinos de Villamanín, sin acuerdo: “Si son cantidades provenientes de una estafa, un euro es mucho"

Los vecinos de Villamanín, León, podrían estar a punto de llegar a un acuerdo tras que El Gordo de la Lotería repartiera suerte y polémica.

Sin embargo, una decisión que se logró tras varias horas de reunión no consigue que todo el mundo esté de acuerdo como señala Antonio Urdiales: "No me lo creo, al final se ha visto que no es culpa de los jóvenes".

Antonio, uno de los premiados considera que esta situación "es una vergüenza" y que cada vez hay más vecinos desconfiando y exigiendo explicaciones: "Los niños no tienen culpa de nada".

Resulta que en dicha localidad premiada presuntamente se vendieron más papeletas de las que correspondían, provocando un error de 4 millones de euros. El Ayuntamiento propuso reducir el premio por papeleta, correspondiendo 5.000 euros menos por vecino.

Con el nuevo intento de acuerdo parece que los vecinos no estarían de acuerdo en aceptar: ¿Lograrán llegar a un entendimiento?