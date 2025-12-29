Antena3
Mejores momentos | 29 de diciembre

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

El sevillano ha recordado que tuvo “la suerte” de presentar ese momento en otra cadena y que pasó un pequeño apuro poco antes de la medianoche.

Alberto Mendo
Publicado:

Tras el fin de semana, ha comenzado la definitiva cuenta atrás para despedir el año. Alberto Chicote, en Pasapalabra con Cristina Pedroche, ha reconocido que los dos han avanzado otro pasito hacia la Puerta del Sol. En el programa anterior, contaron cómo están viviendo esta experiencia por duodécima vez y la presentadota se puso enigmática con su vestido: “Rompo con el pasado”.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Esa ilusión y esos nervios le han hecho recordar a Roberto Leal que él tuvo “la suerte” de ser el presentador de las Campanadas dos veces, aunque en otra cadena. Una de ella dejó una curiosa anécdota que ha revelado: tuvo un llamativo despiste poco antes de la medianoche.

El sevillano ha contado cómo solucionó este apuro, que finalmente incluso habría pasado desapercibido porque en ningún momento se centraron las cámaras en ese detalle. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Mejores momentos | 29 de diciembre

