El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

Mejores momentos | 29 de diciembre

Con los dos presentadores de las Campanadas en el plató de Pasapalabra, el tema de conversación al inicio de este programa ha sido cómo se toman las uvas.

Alberto Mendo
Publicado:

Que Cristina Pedroche y Alberto Chicote estén a la vez en Pasapalabra significa que es el momento de tener preparadas las uvas pensando ya en la Nochevieja. A poco más de 48 horas para despedir el año 2025, el tema de conversación no puede ser otro que esa tradición. Además, Roberto Leal ha recordado la anécdota que tuvo una vez que él fue el presentador: un llamativo despiste poco antes de la medianoche.

La anécdota de Roberto Leal como presentador de las Campanadas: un despiste que pasó desapercibido

Cristina ha contado una manía que tiene: “Mientras os coméis las uvas, ¿no vais contando las que quedan?”. Ha reconocido que se pone “nerviosa” si no van sincronizada con las Campanadas. Ese comentario ha dado pie a descubrir el bonito gesto que Alberto Chicote tiene con ella precisamente en ese momento clave: la presentadora se come las uvas en directo pero él no.

“Las Campanadas las doy yo y quien se las come es ella”, ha afirmado el chef, que ha bromeado con que más fácil no se lo puede poner para no fallar porque le tiene al lado. ¿Y cuándo se come las uvas Chicote? ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra

